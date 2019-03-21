«Белавиа» возобновляет полеты в Шереметьево





Регулярные рейсы будут выполняться с 22 апреля.

Самолеты будут летать два раза в день. Утренний рейс будет вылетать из Минска в 8:30 с прилетом в московский аэропорт в 9:50. Вечерний — в 18:10 с прилетом в 19:30.

Обратный рейсы будут выполняться с вылетом из Шереметьево в 10:35 и прилетом в Минск в 11:55, а также в 20:20 с прилетом в 21:40.

Билеты будут стоить от 49 евро в одну сторону с таксами и сборами и 83 евро — туда-обратно.

«Белавиа» не летала в Шереметьево с 2012 года.