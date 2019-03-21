Белгазпромбанк вошел в топ-3 белорусских банков по размеру активов

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В первой тройке белорусских банков по размеру активов

Белгазпромбанк в 2018 году в полном объеме выполнил плановые показатели. Прирост активов позволил сохранить долю на рынке на уровне 6%. Банк вошел в Топ-3 крупнейших белорусских банков по размеру активов.

За год Белгазпромбанк заработал 100,1 млн рублей. Банк увеличил активы до 4540,3 млн рублей и нарастил собственный капитал до 684,7 млн рублей.

В декабре 2018 года Нацбанк зарегистрировал увеличение уставного фонда Белгазпромбанка за счет средств Газпрома и Газпромбанка на 158,8 млн рублей до 348,2 млн. И на конец года Белгазпромбанк стал самым крупным частным банком в Беларуси.