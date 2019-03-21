Ученый объяснил, почему с возрастом время «летит» быстрее

Почему в детстве дни кажутся бесконечными, а во взрослом возрасте пролетают гораздо быстрее? Исследователь из США предложил новое объяснение этому мнению. Научная работа об этом опубликована в журнале European Review, кратко о теории сообщает сайт Университета Дьюка.





Профессор Адриан Бежан объясняет это так: скорость, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает изображения, постоянно снижается по мере старения тела.

«Люди часто удивляются тому, что в детстве дни казались очень долгими, — рассказал Бежан. — Дело не в том, что тогда переживания были намного глубже или более значимыми. Просто мозг обрабатывал их быстрее».

Бежан объясняет это явление возрастными изменениями в теле человека. Человек растет, его сети нервов и нейронов становятся больше и сложнее. Это делает пути прохождения сигналов более длинными. По мере старения эти пути деградируют, оказывая больше сопротивления электрическим сигналам.

В итоге с возрастом снижается скорость, с которой новые образы воспринимаются и обрабатываются. Это подтверждается тем, что глаза младенцев двигаются быстрее, чем у взрослых — ведь младенцы обрабатывают изображения быстрее, чем взрослые.

В результате пожилые люди воспринимают меньше новых изображений за то же количество времени. Поэтому им кажется, что время проходит быстрее.