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«Не надо эти "хмарачосы" строить в Беларуси». Лукашенко высказался против высоток: «места хватает»

22.03.2019 16:05 — Разное | Tut.by  
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Во время визита в Барановичи 22 марта президент коснулся темы жилищного строительства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Он отметил, что не считает необходимым развивать его в регионах путем возведения домов большой этажности и ориентирует в том числе на активное освоение территорий в прилежащих к крупным городам населенных пунктах.

«Не разгоняйтесь на заоблачные высоты. Не надо больше 10−11 этажей дома строить в Барановичах. Во-первых, никто же, наверное, из начальников не живет выше 10-го этажа. А если и живет, то это редкий человек. Я к тому, что не очень-то приятно людям жить там — за облаками. Не надо эти „хмарачосы“ строить в Беларуси. У нас места хватает. Стройте комфортное жилье», — заявил президент.

Александр Лукашенко также поддержал идею о развитии поселков-спутников. «Если у вас есть рядом [такие населенные пункты], связь хорошая — автомобильная, автобусная, надо там развивать строительство. За 200 тыс. [населения] Барановичи выходить не должны, ибо вы просто превратите город в муравейник, и уже вам будет неудобно жить, не говоря о ваших детях и внуках. Поэтому аккуратно и осторожно нужно к этому подходить. Исходите в планировании строительства именно из этого», — посоветовал президент.

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Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что не считает необходимым развивать его в регионах путем возведения домов большой этажности и ориентирует в том числе на активное освоение...
 
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