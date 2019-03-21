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На БелАЭС завершен монтаж транспортного шлюза второго энергоблока

22.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На БелАЭС завершен монтаж транспортного шлюза второго энергоблока

На втором энергоблоке Белорусской АЭС в проектное положение установлен транспортный шлюз весом более 230 т, сообщили БЕЛТА группе компаний ASE (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС).

«Установка шлюза в проектное положение позволяет приступить к следующему этапу обустройства гермооболочки здания реактора энергоблока, — отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин, говоря о значимости события. — В ближайшие дни специалисты приступят к натяжению системы преднапряжения защитной оболочки, состоящей из специальных металлических тросов, многократно усиливающих прочность внутренней защитной оболочки».

Транспортный шлюз представляет собой 14-метровую цилиндрическую камеру диаметром свыше 9 м, которая герметично закрывается с двух сторон. Ворота шлюза открываются поочередно, обеспечивая герметичность реакторного отделения. Во время эксплуатации энергоблока транспортный шлюз является элементом герметичного ограждения и предназначен для транспортировки контейнеров с отработанным ядерным топливом, чехлов со свежим топливом, транспортно-технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания реакторной установки энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

https://www.belta.by/

 
 
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На втором энергоблоке Белорусской АЭС в проектное положение установлен транспортный шлюз весом более 230 т, сообщили БЕЛТА группе компаний ASE (генеральный...
 
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