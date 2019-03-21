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ОффТОП: мышь убиралась в гараже британца и прославилась (ВИДЕО)

22.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Пожилой мужчина не мог понять, кто перекладывает детали в гараже в его отсутствие и подумал, что начал сходить с ума, однако решил установить камеру наблюдения и развеселился.

Фермеру из Великобритании повезло — ему можно было не наводить порядок в гараже, потому, что кто-то неизвестный делал это за него по ночам. Таинственный уборщик складывал разбросанные детали в банку с арахисом. При этом, видимо, в качестве вознаграждения, брал из контейнера орехи.

Стивен МакКрис начал специально разбрасывать инструменты, чтобы посмотреть, что будет — и наутро они все оказывались аккуратно собранными в ящик. Мужчина было решил, что начинает сходить с ума. После нескольких недель таинственных уборок он решил установить камеру и с удивление обнаружил, что порядок наводит ему обыкновенная мышь.

Она складывала в контейнер болты, гайки, винты и пластиковые детали. При этом животное даже пыталось поднять предметы, которые в два раза больше нее.

Мужчина назвал своего «гостя» Brexit-мышью, поскольку животное будто бы делает запасы на период после выхода Великобритании из ЕС.

 
 
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Пожилой мужчина не мог понять, кто перекладывает детали в гараже в его отсутствие и подумал, что начал сходить с ума, однако решил установить...
 
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