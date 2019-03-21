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Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)

22.03.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)
Фото из открытых источников

Только возле кофейни Lavazza на Немиге собралось более 100 человек, в основном сотрудники соседних офисов и студенты. На часах 8:10, заведение открылось буквально 10 минут назад! 

Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)
 

На завтрак предлагали йогурт Danone, который можно было смешать с орехами, фруктами или медом. И американо. Вместо кодового слова просили предъявить ложку для завтрака. Ее, к слову, можно было взять не только из дома, но и отдолжить в соседнем офисе или “арендовать” прямо на месте. 

Своей акцией организаторы хотели показать, что завтракать по утрам также просто и быстро, как и взять напиток где-нибудь по дороге на работу.

Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)
 

Мы хотим показать всем, что #завтракатьпросто, и подсказать всем одну полезную привычку и, если хотите, даже лайфхак, как по утрам взбодриться и настроиться на рабочее настроение. Для этого достаточно дополнить свой утренний кофейный ритуал завтраком с натуральным йогуртом”, — рассказывает Анастасия Салманова, бренд-менеджер Danone и организатор акции.

Итог: в этот день более 300 человек отправились на работу или учебу бодрыми и не голодными. И с новой привычкой: носить с собой ложку, чтобы всегда завтракать.

Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)
 
Выяснилось, зачем минчане носят в сумках ложки (фотофакт)
 

 

 
 
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В пятницу 22 марта сразу несколько заведений предложили завтрак с йогуртом Danone и американо тем, кто не успел перекусить дома. Посмотрите, что получилось.
 
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