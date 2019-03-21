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Николая Науменко ценят и уважают в коллективе

22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Когда слышу эту фамилию, то, в первую очередь, приходит на ум ассоциация с деревней Еловец. Хорошие плоды дало генеалогическое древо этого рода, отростки которого находятся и в данном населенном пункте. На этот раз мне предстояло встретиться со средним из трех братьев Науменко – Николаем Михайловичем, работающим вальщиком леса в УКП «Жилкомхоз».

Все летние каникулы Коля проводил на колхозном поле, в те годы колхоз «Маяк» был передовым хозяйством в районе. Для такой ребятни как он, в колхозе было полно работы, только не ленись. После окончания школы у парня, конечно же, был выбор: остаться жить и работать в родных местах или предпочесть, как многие его сверстники, городскую жизнь. Он выбрал первый вариант. Долго не раздумывал и подал документы в Хотимское профессионально-техническое училище.
Последние четырнадцать лет Николай Науменко трудится в коммунхозе, и сегодня со своей бригадой отвечает за обеспечение дровами котельных, следит за тем, чтобы они были вовремя порезаны.
— В их слаженном коллективе три человека, Николай Михайлович прекрасно знает, как нужно правильно организовать работу на профессиональном уровне, — рассказывает главный специалист по топливу, председатель профсоюзного комитета предприятия Татьяна Коваленя. – Его отличает целеустремленность, исполнительность, трудолюбие. Поэтому в нашем большом коллективе пользуется непререкаемым авторитетом, его ценят и уважают. Эти качества и помогают добиваться высоких результатов.
— С лесом работать – не шутки, все должно быть четко отработано, — говорит Науменко. – Это опасная работа, здесь есть четкие требования по охране труда. Нужна постоянная концентрация, любое неправильное движение может привести к непредсказуемым последствиям. Добрые отношения и взаимовыручка – неотъемлемые атрибуты успешной и безопасной работы.
Наш разговор прерывает телефонный звонок. После небольшой паузы Николай Михайлович подытоживает: «Надо ехать, сегодня будем заниматься на улицах формовочной обрезкой деревьев. А в общем, считаю, что жизнь моя удалась. У меня есть дружная семья, дом, хорошая работа, неплохая зарплата, радуют дети, внуки».

Александр Лейчинский.
Фото Дмитрия Ламекина

 
 
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Когда слышу эту фамилию, то, в первую очередь, приходит на ум ассоциация с деревней Еловец. Хорошие плоды дало генеалогическое древо этого рода, отростки которого...
 
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