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Николая Науменко ценят и уважают в коллективе
22.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Когда слышу эту фамилию, то, в первую очередь, приходит на ум ассоциация с деревней Еловец. Хорошие плоды дало генеалогическое древо этого рода, отростки которого находятся и в данном населенном пункте. На этот раз мне предстояло встретиться со средним из трех братьев Науменко – Николаем Михайловичем, работающим вальщиком леса в УКП «Жилкомхоз».
Все летние каникулы Коля проводил на колхозном поле, в те годы колхоз «Маяк» был передовым хозяйством в районе. Для такой ребятни как он, в колхозе было полно работы, только не ленись. После окончания школы у парня, конечно же, был выбор: остаться жить и работать в родных местах или предпочесть, как многие его сверстники, городскую жизнь. Он выбрал первый вариант. Долго не раздумывал и подал документы в Хотимское профессионально-техническое училище.
Александр Лейчинский.
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Когда слышу эту фамилию, то, в первую очередь, приходит на ум ассоциация с деревней Еловец. Хорошие плоды дало генеалогическое древо этого рода, отростки которого...
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