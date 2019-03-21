Андрей Стефаненко гордится своей работой в ЖКХ

Каждый год, в четвёртое воскресенье марта, отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. В преддверии профессионального праздника, хотелось бы поблагодарить трудящихся в этой сфере, и рассказать о людях, которые готовы прийти на помощь в трудной ситуации. На благо малой родины трудится Андрей Стефаненко, слесарь аварийно-восстановительных работ, с ним мы встретелись и попросили рассказать, чем же его привлекла сфера ЖКХ.

– Сам я из деревни Беседовичи, — начал рассказ Андрей Николаевич. — Учился в нашем Хотимском лицее №16 и получил образование – тракторист-машинист. После обучения работал в РайПО, затем предложили место в Жилкомхозе и получилось так, что именно здесь я и нашёл работу по душе. Я — слесарь АВР (аварийно-восстановительных работ), и эта работа мне нравится!

— Андрей Николаевич, а не было желания сменить сферу деятельности?

— Нет, не хочу менять ни место работы, ни специализацию. Ведь каждая работа по-своему важна и нужна. Чтобы успешно работать, современный слесарь АВР должен знать гидравлику, основы материаловедения и технологии металлов; уметь разбираться в чертежах, проводить диагностику дефектов, разрабатывать алгоритмы устранения неполадок и обладать другими знаниями и навыками. Слесарь АВР одна из немногих профессий, которую до сих пор не удалось полностью заменить автоматизированными механизмами, и в этом – ее уникальность.

— Что вам нравится в вашей профессии?

— Нравится то, что это работа на благо наших людей и нашего замечательного города. Мы стараемся постоянно совершенствоваться в своём труде, чему способствует развитие технологий. У нас появляется новое оборудование, которое ощутимо облегчает задачи, которые стоят перед нами, и сами тоже стараемся работать по современным стандартам.

— Вы считаете свою работу сложной?

— А профессий лёгких не бывает. Везде и всегда надо прилаживать усилия: где-то умственные, где-то физические. Я вот занимаюсь физическим трудом. Многое ещё зависит от коллектива, я вот тружусь с хорошими людьми, дружными. Работают все, лентяев нет, — заключил Андрей Николаевич.

Начальник водно-канализационного хозяйства Александ Задворный отзывается о Андрее Стефаненко, как о хорошем, исполнительном и ответственном работнике, на которого всегда можно положиться, и быть уверенным – работа будет выполнена на отлично. Такие отзывы, конечно же, свидетельствуют об определённом авторитете, который завоевал достойный работник – слесарь АВР.

Дарья КОРНЕВА