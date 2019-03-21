ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большое количество изменений в расписании автобусов по Бресту

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

С 27.03.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 7, 13А. С 01.04.2019 г. планируется открыть сезонные маршруты №№ 27А, 30А.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64568.php

Большое количество изменений в расписании автобусов по Бресту

Маршруты №28 и №45 откроются не ранее 01.04.2019 г. только при условии грейдирования дорог от ул. Суворова до ж/д станции «Брест Южный» и от Н133 до с.т. «Радуга».

С 01.04.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 24, 26, 27, 27А, 30, 30А, 37, 38.

МАРШРУТ № 3

«Пригородный вокзал - Брест Восточный»

РАБОЧИЕ ДНИ

Пригородный вокзал 6:29 6:40 6:55 7:18 7:31 7:46 8:09 8:22 8:37 9:00 9:13 9:51 10:04 10:26 11:16 11:43 12:06 12:33 12:57 13:24 13:48 14:15 14:39 14:52 15:06 15:30 15:43 15:57 16:21 16:34 16:49 17:12 17:30 17:42 18:07 18:26 19:04 19:25 19:48 20:34 20:46 21:18 21:37 22:07 22:58

Брест Восточный 6:05 6:14 6:28 6:52 7:04 7:19 7:42 7:55 8:12 8:33 8:46 9:01 9:24 9:37 10:15 10:27 10:49 11:40 12:06 12:30 12:57 13:21 13:48 14:12 14:39 15:03 15:16 15:30 15:54 16:07 16:21 16:45 17:00 17:15 17:39 17:58 18:10 18:35 18:51 19:28 19:49 20:12 20:55 21:10 21:41 22:31

ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Пригородный вокзал 6:17 6:41 7:04 7:28 7:50 8:17 8:41 9:05 9:53 10:24 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:25 14:49 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 19:02 19:25 19:47 20:05 20:31 20:50 21:14 21:35 22:20 23:05

Брест Восточный 6:16 6:40 7:04 7:27 7:55 8:13 8:40 9:04 9:28 10:16 10:47 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 19:25 19:46 20:12 20:28 20:54 21:13 21:58 22:43

МАРШРУТ № 7

«Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:10 6:30 7:02 7:18 7:32 7:52 8:10 8:30 8:45 9:26 9:54 10:13 10:29 10:48 11:18 11:38 12:08 12:32 13:00 13:27 13:50 14:20 14:36 14:53 15:12 15:27 15:41 16:01 16:17 16:36 16:54 17:08 17:29 17:48 18:01 18:18 19:20 19:42 20:10 20:32 20:56 21:18 21:43 22:05 22:32 22:56 0:04

ППВ 5:46 6:05 6:32 6:52 7:08 7:25 7:42 8:00 8:15 8:34 8:55 9:10 9:48 10:20 10:37 10:51 11:10 11:41 12:01 12:34 12:59 13:22 13:51 14:16 14:45 15:02 15:16 15:35 15:51 16:06 16:28 16:40 17:02 17:20 17:34 17:52 18:13 18:43 19:44 20:05 20:32 20:54 21:18 21:39 22:04 22:28 23:18

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:08 7:33 7:57 8:22 8:45 9:10 10:01 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20

ППВ 5:47 6:42 7:08 7:30 7:57 8:19 8:44 9:09 9:36 10:27 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55

МАРШРУТ № 13 «А»

«Газоаппарат – Пролесковая»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:43 7:11 7:48 8:18 8:57 10:40 11:53 12:54 13:56 15:05 15:45 16:09 17:19 17:52 18:25 18:56 20:03 21:07 22:11 23:32

Пролесковая 6:06 7:11 7:40 8:21 8:50 9:25 11:11 12:22 13:24 14:28 15:36 16:16 16:43 17:51 18:22 18:55 19:27 20:34 21:38

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39

Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07

МАРШРУТ № 24

«Завод «Газоаппарат» – Ц.Г. Больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:16 6:58 7:27 8:02 8:50 9:23 10:04 10:53 11:36 12:11 13:13 14:00 14:59 15:48 16:38 16:56 17:34 18:22 19:00 20:13 20:53 21:47 22:28 23:55

Ц.Г.Больница 6:00 6:32 7:04 7:52 8:25 9:39 10:12 10:54 11:45 12:25 13:09 14:07 14:57 15:48 16:40 17:30 17:53 18:30 19:14 19:51 21:00 21:40 22:15 23:12

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:55 7:50 8:34 9:29 10:46 11:40 12:24 13:18 14:03 14:53 15:44 16:33 17:20 18:11 19:35 20:25 21:14 22:01 22:48

Ц.Г.Больница 6:06 6:57 7:45 8:41 9:22 10:14 11:33 12:28 13:12 14:06 14:54 15:44 16:31 17:21 18:10 19:00 20:26 21:13 22:01 22:49

МАРШРУТ № 26

«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

ЕЖЕДНЕВНО

Газоаппарат 9:27 15:51

с/т «Жемчужина» 10:03 16:27

МАРШРУТ № 27

«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:09 7:43 12:30 13:23 13:55 14:50 15:32 16:22 17:05

Гостиница «Дружба» 7:00 7:53 8:25 13:11 14:05 14:35 15:33 16:13 17:04 17:48

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:16 12:39 17:05

Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45

МАРШРУТ № 27А

«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 8:20 9:57 14:13 19:08

С/т «Суница» 9:08 10:45 15:00 19:55

МАРШРУТ № 28

«АП №1 – Ж/Д станция «Брест Южный»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АП 5:44 8:02 15:00 17:05 18:38

Ж/Д станция «Брест Южный» 6:58 8:48 15:47 17:51 19:23

МАРШРУТ № 30

«Завод «Газоаппарат» – Картодром»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:23 9:45 12:01 15:31 17:13 21:16 22:52

Картодром 7:09 10:32 12:51 16:19 18:02 22:03

МАРШРУТ № 30 «А»

«Завод «Газоаппарат» – с/т «Дорожник»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

завод «Газоаппарат» 7:59 13:47 19:36

С/Т «Дорожник» 8:55 14:40 20:28

МАРШРУТ № 37

«Центральная городская больница – ОАО «Брестское пиво»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:00 6:31 6:55 7:21 7:56 8:32 9:02 9:33 10:06 10:34 11:10 11:48 12:27 12:55 14:08 14:37 15:07 15:38 16:09 16:43 17:13 17:43 18:16 19:00 19:45 20:29 21:09 21:49 22:30

ОАО «Брестское пиво» 6:02 7:00 7:35 8:05 8:32 9:06 9:40 10:12 10:43 11:16 11:44 12:21 12:58 13:37 14:05 15:18 15:47 16:17 16:48 17:19 17:53 18:23 18:53 19:26 20:10 20:55 21:39 22:19 22:59

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:12 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 18:27 19:08 19:48 20:41 21:46

ОАО «Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:19 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 19:34 20:12 20:53 21:46 22:49

МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:50 6:18 6:46 7:07 7:40 8:10 8:46 9:16 9:50 10:20 10:52 11:25 12:11 12:41 13:13 13:45 14:23 14:53 15:23 15:53 16:26 16:58 17:28 17:59 18:38 19:22 20:09 20:49 21:29 22:10 22:50

Катин Бор 5:50 6:16 6:49 7:20 7:52 8:16 8:47 9:19 9:54 10:23 11:00 11:30 12:02 12:35 13:21 13:51 14:23 14:55 15:33 16:03 16:33 17:03 17:36 18:08 18:38 19:09 19:48 20:33 21:16 21:59 22:39 23:15

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 14:53 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:00 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

МАРШРУТ № 45

«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35

С/Т «Радуга» 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 27.03.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 7, 13А. С 01.04.2019 г. планируется открыть сезонные маршруты №№ 27А, 30А. Маршруты №28 и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь хочет создать СП по сборке тракторов в Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика