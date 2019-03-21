Большое количество изменений в расписании автобусов по Бресту

С 27.03.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 7, 13А. С 01.04.2019 г. планируется открыть сезонные маршруты №№ 27А, 30А.



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Маршруты №28 и №45 откроются не ранее 01.04.2019 г. только при условии грейдирования дорог от ул. Суворова до ж/д станции «Брест Южный» и от Н133 до с.т. «Радуга».

С 01.04.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 24, 26, 27, 27А, 30, 30А, 37, 38.

МАРШРУТ № 3

«Пригородный вокзал - Брест Восточный»

РАБОЧИЕ ДНИ

Пригородный вокзал 6:29 6:40 6:55 7:18 7:31 7:46 8:09 8:22 8:37 9:00 9:13 9:51 10:04 10:26 11:16 11:43 12:06 12:33 12:57 13:24 13:48 14:15 14:39 14:52 15:06 15:30 15:43 15:57 16:21 16:34 16:49 17:12 17:30 17:42 18:07 18:26 19:04 19:25 19:48 20:34 20:46 21:18 21:37 22:07 22:58

Брест Восточный 6:05 6:14 6:28 6:52 7:04 7:19 7:42 7:55 8:12 8:33 8:46 9:01 9:24 9:37 10:15 10:27 10:49 11:40 12:06 12:30 12:57 13:21 13:48 14:12 14:39 15:03 15:16 15:30 15:54 16:07 16:21 16:45 17:00 17:15 17:39 17:58 18:10 18:35 18:51 19:28 19:49 20:12 20:55 21:10 21:41 22:31

ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Пригородный вокзал 6:17 6:41 7:04 7:28 7:50 8:17 8:41 9:05 9:53 10:24 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:25 14:49 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 19:02 19:25 19:47 20:05 20:31 20:50 21:14 21:35 22:20 23:05

Брест Восточный 6:16 6:40 7:04 7:27 7:55 8:13 8:40 9:04 9:28 10:16 10:47 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 19:25 19:46 20:12 20:28 20:54 21:13 21:58 22:43

МАРШРУТ № 7

«Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:10 6:30 7:02 7:18 7:32 7:52 8:10 8:30 8:45 9:26 9:54 10:13 10:29 10:48 11:18 11:38 12:08 12:32 13:00 13:27 13:50 14:20 14:36 14:53 15:12 15:27 15:41 16:01 16:17 16:36 16:54 17:08 17:29 17:48 18:01 18:18 19:20 19:42 20:10 20:32 20:56 21:18 21:43 22:05 22:32 22:56 0:04

ППВ 5:46 6:05 6:32 6:52 7:08 7:25 7:42 8:00 8:15 8:34 8:55 9:10 9:48 10:20 10:37 10:51 11:10 11:41 12:01 12:34 12:59 13:22 13:51 14:16 14:45 15:02 15:16 15:35 15:51 16:06 16:28 16:40 17:02 17:20 17:34 17:52 18:13 18:43 19:44 20:05 20:32 20:54 21:18 21:39 22:04 22:28 23:18

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:08 7:33 7:57 8:22 8:45 9:10 10:01 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20

ППВ 5:47 6:42 7:08 7:30 7:57 8:19 8:44 9:09 9:36 10:27 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55

МАРШРУТ № 13 «А»

«Газоаппарат – Пролесковая»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:43 7:11 7:48 8:18 8:57 10:40 11:53 12:54 13:56 15:05 15:45 16:09 17:19 17:52 18:25 18:56 20:03 21:07 22:11 23:32

Пролесковая 6:06 7:11 7:40 8:21 8:50 9:25 11:11 12:22 13:24 14:28 15:36 16:16 16:43 17:51 18:22 18:55 19:27 20:34 21:38

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39

Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07

МАРШРУТ № 24

«Завод «Газоаппарат» – Ц.Г. Больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:16 6:58 7:27 8:02 8:50 9:23 10:04 10:53 11:36 12:11 13:13 14:00 14:59 15:48 16:38 16:56 17:34 18:22 19:00 20:13 20:53 21:47 22:28 23:55

Ц.Г.Больница 6:00 6:32 7:04 7:52 8:25 9:39 10:12 10:54 11:45 12:25 13:09 14:07 14:57 15:48 16:40 17:30 17:53 18:30 19:14 19:51 21:00 21:40 22:15 23:12

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:55 7:50 8:34 9:29 10:46 11:40 12:24 13:18 14:03 14:53 15:44 16:33 17:20 18:11 19:35 20:25 21:14 22:01 22:48

Ц.Г.Больница 6:06 6:57 7:45 8:41 9:22 10:14 11:33 12:28 13:12 14:06 14:54 15:44 16:31 17:21 18:10 19:00 20:26 21:13 22:01 22:49

МАРШРУТ № 26

«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

ЕЖЕДНЕВНО

Газоаппарат 9:27 15:51

с/т «Жемчужина» 10:03 16:27

МАРШРУТ № 27

«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:09 7:43 12:30 13:23 13:55 14:50 15:32 16:22 17:05

Гостиница «Дружба» 7:00 7:53 8:25 13:11 14:05 14:35 15:33 16:13 17:04 17:48

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:16 12:39 17:05

Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45

МАРШРУТ № 27А

«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 8:20 9:57 14:13 19:08

С/т «Суница» 9:08 10:45 15:00 19:55

МАРШРУТ № 28

«АП №1 – Ж/Д станция «Брест Южный»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АП 5:44 8:02 15:00 17:05 18:38

Ж/Д станция «Брест Южный» 6:58 8:48 15:47 17:51 19:23

МАРШРУТ № 30

«Завод «Газоаппарат» – Картодром»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:23 9:45 12:01 15:31 17:13 21:16 22:52

Картодром 7:09 10:32 12:51 16:19 18:02 22:03

МАРШРУТ № 30 «А»

«Завод «Газоаппарат» – с/т «Дорожник»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

завод «Газоаппарат» 7:59 13:47 19:36

С/Т «Дорожник» 8:55 14:40 20:28

МАРШРУТ № 37

«Центральная городская больница – ОАО «Брестское пиво»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:00 6:31 6:55 7:21 7:56 8:32 9:02 9:33 10:06 10:34 11:10 11:48 12:27 12:55 14:08 14:37 15:07 15:38 16:09 16:43 17:13 17:43 18:16 19:00 19:45 20:29 21:09 21:49 22:30

ОАО «Брестское пиво» 6:02 7:00 7:35 8:05 8:32 9:06 9:40 10:12 10:43 11:16 11:44 12:21 12:58 13:37 14:05 15:18 15:47 16:17 16:48 17:19 17:53 18:23 18:53 19:26 20:10 20:55 21:39 22:19 22:59

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:12 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 18:27 19:08 19:48 20:41 21:46

ОАО «Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:19 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 19:34 20:12 20:53 21:46 22:49

МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:50 6:18 6:46 7:07 7:40 8:10 8:46 9:16 9:50 10:20 10:52 11:25 12:11 12:41 13:13 13:45 14:23 14:53 15:23 15:53 16:26 16:58 17:28 17:59 18:38 19:22 20:09 20:49 21:29 22:10 22:50

Катин Бор 5:50 6:16 6:49 7:20 7:52 8:16 8:47 9:19 9:54 10:23 11:00 11:30 12:02 12:35 13:21 13:51 14:23 14:55 15:33 16:03 16:33 17:03 17:36 18:08 18:38 19:09 19:48 20:33 21:16 21:59 22:39 23:15

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 14:53 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:00 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

МАРШРУТ № 45

«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35

С/Т «Радуга» 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17