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Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс.

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64567.php

Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс.

"В течение двух лет в Барановичском регионе выше Br1 тыс. должны быть зарплаты. А точнее - к 1 сентября будущего года", - заявил глава государства.

При этом он предупредил, что речь идет об устойчивом уровне заработной платы, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение. "По зарплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь Br1 тыс. Потому что вклад Барановичей и вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значителен", - подчеркнул белорусский лидер.

Согласно представленным к совещанию данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Брестской области составила Br833,8. По этому показателю в январе 2019 года лидировали город Брест (Br975) и город Барановичи (Br850). При этом средняя зарплата работников Барановичского района в январе составила Br767,1.

 
Теги: Брест
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс. Об этом он заявил сегодня на...
 
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