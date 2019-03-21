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Наезд на пешехода в темное время суток произошёл в Березе

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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21 марта 2019 года в 20:25 часов в Березе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64565.php

Наезд на пешехода в темное время суток произошёл в Березе

По предварительной информации: 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Пежо-405», двигался по улице Железнодорожной по направлению от Свердлова к Школьной. Напротив дома №1 совершил наезд на необозначенного световозвращающим элементом 80-летнего мужчину, который двигался по центру проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в УЗ «Березовская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая видимость пешехода. Для того, чтобы обезопасить себя на дороге, особенно в темное время суток, необходимо обозначать себя специальными светоотражающими элементами на одежде. Светоотражатели или фликеры – специальные устройства, которые ярко светятся в темное время суток в свете фар автомобилей и являются единственным средством, увеличивающим контраст фигуры человека по сравнению с окружающей средой. Пешеходам стоит пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу — убедившись в безопасности своего перехода!

 
 
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  21 марта 2019 года в 20:25 часов в Березе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 37-летний местный житель, управляя автомобилем...
 
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