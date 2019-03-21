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В Березе жена самогонщика предлагала милиционерам взятку. Есть фото

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Березе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за попытку подкупа сотрудников милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64562.php

В Березе жена самогонщика предлагала милиционерам взятку. Есть фото

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что 50-летний житель райцентра занимается незаконной деятельностью по изготовлению самогона в своем доме. В ходе санкционированного прокуратурой района осмотра жилища сотрудники милиции обнаружили два бидона самогонной браги общим объемом 60 л, а также самодельный самогонный аппарат.

При разбирательстве 48-летняя сожительница правонарушителя предложила милиционерам взятку в $100 за то, чтобы они не составляли протокол об административном правонарушении. Женщину предупредили, что ее действия будут преследоваться по закону, но она настаивала и предлагала деньги. Тогда участковый инспектор милиции вызвал следственно-оперативную группу. С места происшествия изъяты две купюры номиналом в $50 каждая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64562.php

В Березе жена самогонщика предлагала милиционерам взятку. Есть фото
 В Березе жена самогонщика предлагала милиционерам взятку. Есть фото

По данному факту Березовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Женщине грозит от исправительных работ на срок до двух лет до лишения свободы на срок до пяти лет.

 
 
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  В Березе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за попытку подкупа сотрудников милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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