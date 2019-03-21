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Минтранс планирует возобновить ж/д-сообщение через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха в II квартале 2019 года

22.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси подготовило в адрес польской стороны ноту о намерении возобновить во втором квартале текущего года движение через железнодорожный белорусско-польский пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64561.php

Минтранс планирует возобновить ж/д-сообщение через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха в II квартале 2019 года

"В условиях значительного роста объемов перевозок грузов в сообщении Восток - Запад - Восток, в том числе в контейнерах в сообщении Китай - Западная Европа - Китай, Минтрансом Беларуси совместно с Белорусской железной дорогой инициировано предложение возобновления движения и передачи грузов по колее 1435 мм через железнодорожный белорусско-польский пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха", - сообщили в министерстве.

Как уточняется, при возобновлении курсирования поездов через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха будут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием на таможенную территорию ЕАЭС и убытием с этой территории товаров, перемещаемых в международном сообщении в республиканских пунктах таможенного оформления Брест-Северный и Брест-Восточный.

Предполагаемый перспективный грузопоток, который может быть направлен через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха, оценивается на уровне 1 млн т.

Грузовое движение через данный погранпереход осуществлялось согласно договору между правительствами Беларуси и Польши от 24 апреля 1992 года. С 1995 года оно прекращено. Работа по возобновлению движения была начата в декабре 2017 года и завершится по итогам получения соответствующей ноты от польской стороны.

 
Теги: Брест
 
 
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