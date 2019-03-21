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Глава МИД: речи об объединении с Россией не идет
22.03.2019 16:38 — Разное | Ежедневник
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.
Напомним, издание
«На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», - цитирует Макея портал
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за...
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