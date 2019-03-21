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Глава МИД: речи об объединении с Россией не идет

22.03.2019 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Глава МИД: речи об объединении с Россией не идет

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.

Напомним,  издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает «принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства», чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.

«На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», - цитирует Макея портал tut.by.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за...
 
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