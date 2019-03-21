



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает «принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства», чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.

«На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», - цитирует Макея портал tut.by .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД: речи об объединении с Россией не идет Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал публикации СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".