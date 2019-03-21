Миорщина выиграл грант Евросоюза

Миорский райисполком выиграл грант Евросоюза почти на миллион евро для осуществления в партнёрстве с «Аховай птушак Бацькаўшчыны» и Латвийским сельским форумом проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского общества». Он рассчитан на три года и предполагает развитие у нас в том числе социальной инфраструктуры, малого бизнеса и «зелёной» экономики.

Благодаря этому проекту планируется улучшить на Миорщине медицинское обслуживание населения, поддержать объекты образования и другие отрасли соцсферы, усилить использование потенциала Ельнянского болота и других природных объектов через развитие агроэкотуризма, продвижение местного бренда и проведение тематических праздников.



Участие населения в процессах здешнего развития расширится с помощью информационных, образовательных и практических мероприятий. Участники проекта будут изучать передовой зарубежный опыт в области устойчивого сельского развития, участвуя в тренингах и семинарах.

Запуск проекта запланирован в ближайшие месяцы, а пока комплектуется команда, которая займётся его осуществлением. Информация о вакансиях и условиях отбора на сайте райисполкома в разделе «Деловое сотрудничество».



Игорь МАТЕЛЕНОК.