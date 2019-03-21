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Миорщина выиграл грант Евросоюза
22.03.2019 — Разное | Міёрскія навіны
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Миорский райисполком выиграл грант Евросоюза почти на миллион евро для осуществления в партнёрстве с «Аховай птушак Бацькаўшчыны» и Латвийским сельским форумом проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского общества». Он рассчитан на три года и предполагает развитие у нас в том числе социальной инфраструктуры, малого бизнеса и «зелёной» экономики.
Благодаря этому проекту планируется улучшить на Миорщине медицинское обслуживание населения, поддержать объекты образования и другие отрасли соцсферы, усилить использование потенциала Ельнянского болота и других природных объектов через развитие агроэкотуризма, продвижение местного бренда и проведение тематических праздников.
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Миорский райисполком выиграл грант Евросоюза почти на миллион евро для осуществления в партнёрстве с «Аховай птушак Бацькаўшчыны» и Латвийским сельским форумом...
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