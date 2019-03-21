«Уже залазят в карманы». Лукашенко рассказал жителям Барановичей о ценах, пенсиях и зарплатах

Во время рабочей поездки в Барановичи Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Как сообщает пресс-служба президента, горожане собрались и ждали главу государства у горисполкома. Выйдя из здания, Александр Лукашенко направился к ним.

После непринужденного общения разговор перешел к более серьезным темам. В первую очередь жители Барановичей спросили, почему растут цены на некоторые продукты, например мясо курицы. Президент подчеркнул, что с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.

«Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже залазят в карманы», — сказал президент.

В то же время он пояснил, что иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию, и тогда она дорожает в магазинах. «Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник, и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги „Атлант“, который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются, — привел пример Александр Лукашенко. — Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены».

Пожилые граждане поинтересовались, будут ли расти пенсии. Президент отметил, что хоть и немного, но пенсии повышаются. «Если бы наша экономика работала мощнее, было бы больше, — сказал глава государства. — У нас пенсионеры белорусские: говорят, что денег не хватает, а детям что-то в кулачок, в карман положат. Вы их заставляйте работать».

Прозвучала от горожан просьба повышать не только пенсии, но и зарплаты. Александр Лукашенко ответил, что этот вопрос тоже обсуждался сегодня на совещании. «Мы договорились, что за этот и следующий год в Барановичах и в районе в целом средняя зарплата должна быть за тысячу рублей стабильно. Мне пообещали — к первому сентября будущего года. Сразу не рванем, вот такой у нас ориентир», — добавил президент.

Среди горожан оказалась жительница Ганцевичей, она попросила Александра Лукашенко приехать с визитом и в ее населенный пункт. Президент с сожалением заметил, что уже давно не был в этом городе. «Я обязательно в Ганцевичи приеду», — пообещал он.