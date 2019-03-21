Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года

Первая половина недели располагает к завершению ранее начатых дел, это хорошее время для того, чтобы вернуться к отложенным проектам и довести их до завершения, либо реанимировать отношения с бывшими партнерами. Конец недели подталкивает к более радикальным решениям, это прекрасное время для старта новых перспективных проектов.

Среда 27 марта несет в себе удачу и везение, особенно финансовую, так что можно либо надеяться на выигрыши и везение, либо рассчитывать на внезапно подвернувшиеся контракты, либо в любовной жизни – на неожиданные встречи и знакомства.

Дни вблизи 28 марта особенно консервативны, транспортные средства, электронику, бытовую технику лучше в это время не приобретать, иначе будет ненадежно работать. Начало дальней поездки также лучше не планировать на эти дни.





ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Первая половина недели отмечена финансовой импульсивностью, которая может выражаться в не планируемых финансовых тратах. Это хорошее время для шопинга, особенно с друзьями и подругами. Вторая половина недели финансово непрактична, так что основные финансовые траты и инвестиции лучше планировать на дни до 27 числа. В любовной жизни начиная с середины недели у Овнов будет все больше и больше тайн, могут появиться и финансовые интересы, которые они предпочли бы не афишировать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Середина недели может отметиться изменениями финансового положения. Неделя совершенно не располагает к принятию каких-либо важных финансовых решений, ибо это может быть сделано слишком непродуманно и Тельцы могут быть не в курсе каких-либо важных обстоятельств по принимаемым решениям. В особенности не желательно иметь общие финансовые интересы с друзьями, которые могут оказаться весьма неискренни к Тельцам. Избегайте ревности в семье и эмоциональной истеричности на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Хотя к Близнецам могут поступать предложения «руки и сердца», но торопиться не стоит, это один из двух моментов в жизни, когда надо бы хорошенько подумать. Возможно вы свой идеал видите совсем не тем, кем он/она является на самом деле. Вторник и среда – наиболее психологически разбалансированные дни, которые совершенно не годятся для подобного рода действий, хотя родственники могут склонять к принятию таких решений. Устраиваться на новое место или переходить на новую должность в среду-пятницу крайне не рекомендую, уж лучше со следующего понедельника. А вот вылететь с работы – очень просто в эти дни.

РАК (22 июня – 23 июля)

Если предстоит дальняя поездка или путешествие, то для ее начала конец недели более удачен, и уж никак не середина недели. Начинать судебные тяжбы или начать оформлять документы (к примеру, визу или паспорт) так же не рекомендую, ибо процесс затянется во времени. Студентам важно не набрать «хвостов» за текущую неделю, а вот для политиков – просто родная стихия: много интриг и подковёрной борьбы.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)

Очень эмоциональная неделя, причем страсти будут накаляться в середине недели. Рожденные в конце знака подвержены вспышкам ревности и агрессии, для них неделя таит опасность травматизма. Конец недели (больше нежели её начало) подходит для решения кредитно-финансовых или страховых вопросов, а также налоговых вопросов или вопросов наследства.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Конец недели хорош для гармонизации отношений в браке, а также развития делового сотрудничества, но только для предварительных договоренностей. Ибо неделя таит в себе обманы, так что подписывать окончательные бумаги, контракты я бы не советовал. Стоит отметить повышенную рассеянность и невнимательность, поэтому в поездках старайтесь ничего не терять.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Косметологические процедуры ни в коем случае не надо делать, как минимум, до пятницы. Иначе результат может сильно разочаровать и хорошо если это можно будет исправить. Желание «срезать легких денег» на этой неделе наказуемо, можете получить противоположный результат. Особенно риски недопустимы 27-28 марта. Для отдыха больше подойдет первая половина недели. Конец недели будет погружать Весов в рутину жизни.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Рожденные в конце недели будут погружены в борьбу, либо с собственным ребёнком, либо в борьбу за своё счастье, за любимого или любимую. А от рожденных в самом начале знака можно ожидать самых непредсказуемых реакций, у них это прекрасное время сменить привычный образ, выйти из имиджевых рамок. Берегите сердце и нервную систему, ибо неделя может оказаться для вас стрессовой.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)

Не позволяйте старшему поколению, особенно его женской половине сильно влиять на вашу семейную жизнь. На работе отношения с женщиной-начальником выстраивайте более корректно, хотя бы формально вежливо. Среда полна соблазнов и будет поднимать самооценку до небес, так что не взвалите на себя непосильное обязательство, а то придут к вам на следующий день и скажут: «Выпей море, Ксанф».

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)

В отличие от предыдущего знака реализма Козерогам не занимать, в особенности январским. Однако, старайтесь не «бить себя по рукам», самоограничение – враг предстоящих дней, да и самооценка может быть несколько заниженной. Так что больше веры в себя не помешает. Но среда-четверг не годятся для новых начинаний. Конец недели коммерчески активен и хорош для развлекательных поездок, поездок на отдых.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)

Начало недели весьма эмоционально и романтично. Может отметиться приятными покупками, к примеру, можно обновить гардероб. Но более серьезные перемены внешности (косметологические процедуры или пластические операции) не желательны, как минимум, до следующей недели. Для инвестиций середина и конец недели неперспективны, вложенное легко потерять.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Неделя аварийно-опасна, высок риск тем или иным путем потерять свой автомобиль . Старайтесь вблизи 27-28 марта не принимать ответственных решений, мартовским Рыбам в эти дни будет сложно реалистично оценивать происходящее и принятое решение, скорее всего, окажется неконструктивным. Однако середина недели хороша для личного творчества, тренировки интуиции, ибо мозги в такие дни отдыхают. Для покупок предпочтителен конец недели, выходные.