В Родниках горел жилой дом

22 марта около 10.40 час. в Волковысский РОЧС от соседей, поступило сообщение о пожаре жилого дома

деревне Родники по ул. Заречная.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено пламенное горение жилого дома.

51-летний хозяин дома на момент пожара находился у сестры в этой же деревне и рубил дрова. Увидел дым, зашел в дом. Вся комната была в дыму. Открыл окно для проветривания и обратился к соседям, чтобы вызвали спасателей.

В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении хозяина дома.

Фото Волковысский РОЧС

























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