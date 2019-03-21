В Родниках горел жилой дом

22 марта около 10.40 час. в Волковысский РОЧС от соседей, поступило сообщение о пожаре жилого дома
деревне Родники по ул. Заречная.
По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено пламенное горение жилого дома.
51-летний хозяин дома на момент пожара находился у сестры в этой же деревне и рубил дрова. Увидел дым, зашел в дом. Вся комната была в дыму. Открыл окно для проветривания и обратился к соседям, чтобы вызвали спасателей.
В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении хозяина дома.
Фото Волковысский РОЧС