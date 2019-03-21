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«Барыс» под началом Скабелки выбыл из Кубка Гагарина, во второй игре кряду пропустив гол из чужой зоны
Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки не сумел пробиться в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.
22 марта в пятом поединке противостояния с омским «Авангардом» во 2-м раунде плей-офф «Барыс» потерпел поражение, растеряв перевес в две шайбы.
«Барыс» — «Авангард» — 3:5 (1:0, 1:4, 1:1).
Шайбы: 1:0 — Фрэттин (Боченски, Волк, 10.28), 2:0 — Фрэттин (Боченски, 20.27), 2:1 — Пивцакин (Деарне, Ансель Галимов, 23.24), 2:2 — К. Петров (Тальбо, Широков, 23.55), 2:3 — Бек (Франсон, Шумаков, 35.04, в большинстве), 2:4 — Широков (Франсон, Бек, 36.25, в большинстве), 2:5 — Чудинов (Пивцакин, Франсон, 44.02), 3:5 — Михайлис (Сагадеев, Шевченко, 59.50). Броски 31−27 (12−6, 13−12, 6−9). Силовые приемы: 24−19 (11−10, 9−4, 4−5). Штраф: 6−0.
Дубль Мэттью Фрэттина уже к 21-й минуте обеспечил «Барысу» вполне комфортный перевес. Но через три с половиной минуты от него не осталось и следа. С интервалом в 31 секунду омичи дважды поразили ворота хозяев и отыгрались.
Следующим залпом «Авангард» с интервалом в 81 секунду дважды поразил цель и уже был впереди — 4:2. После чего в воротах «Барыса» произошла замена — вместо Доминика Граховины последний рубеж занял Хенрик Карлссон.
Знал бы швед, какой конфуз ждет его в третьем периоде — возможно уговорил бы тренеров «Барыса» не выпускать его на площадку. На 45-й минуте защитник «Авангарда» Максим Чудинов точно таким же броском от своей синей линии (как и в предыдущей игре) прошил скандинавского голкипера, который снова не справился с подпрыгнувшей перед ним шайбой. Примечательно, что и ассистентами у Чудинова оказались те же хоккеисты, которые помогли ему сотворить курьезный гол пару днейя назад.
После этого «Барыс» был окончательно деморализован, хотя и сумел за 10 секунд до сирены чуть сократить отставание в счете.
Таким образом, белорусскому наставнику Андрею Скабелке не удалось одолеть «Авангард», главным тренером которого он был в прошлом сезоне.
Теперь Андрей Скабелка сосредоточится на делах национальной сборной Казахстана, которая в конце апреля станет хозяйкой чемпионата мира в дивизионе IA, где за две путевки в элитный дивизион в числе 6 команд будет сражаться и сборная Беларуси.
Соперником «Авангарда» в финале Восточной конференции станет победитель дуэли между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом». Пятый матч этой серии пройдет 22 марта в Екатеринбурге, после 4 поединков лидирует «Салават» (3:1), которому для выхода в следующий раунд остался один шаг.
Финалисты же Западной конференции
Итог серий (до 4 побед):
Восточная конференция
«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:4 (1:3, 4:2, 0:5, 1:3, 3:5).
Западная конференция
ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 4:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1, 3:2).
СКА (2) — «Локомотив» (3) — 4:1 (1:0, 6:1, 1:3, 3:1, 5:4 ОТ).
Ход серии (до 4 побед):
Восточная конференция
«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:3 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ, 2:4).
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«Барыс» под началом Скабелки выбыл из Кубка Гагарина, во второй игре кряду пропустив гол из чужой зоны
Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки не сумел пробиться в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.
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