В ЕАЭС с 23 марта начинает действовать единый рынок семян сельхозрастений

В ЕАЭС 23 марта вступает в силу соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений, подписанное главами правительств стран Союза 7 ноября 2017 года, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Для его реализации утвержден ряд документов, наиболее важным из которых считает перечень взаимно признаваемых странами ЕАЭС документов о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельхозрастений. "Он позволит обеспечить беспрепятственное обращение в любой стране Союза семян с документами, выданными в других государствах-членах, а также сократить сроки и снизить финансовые и временные затраты предпринимателей на повторную проверку посевных (посадочных) качеств семян, - поясняется в пресс-релизе. - В результате ускорится введение в торговый и хозяйственный оборот высококачественных сортовых семян".

"По экспертным оценкам, снятие ограничений на внутреннем рынке семян позволит сельхозпроизводителям экономить ежегодно до $1 млн и при взаимной торговле исключить необходимость повторной проверки качества семян, которая занимала до 30 календарных дней по отдельным культурам", - сказал член коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и АПК Александр Субботин, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, соглашение предусматривает принятие странами Союза мер по дальнейшей унификации национального законодательства, регулирующего вопросы испытания сортов и семеноводства.