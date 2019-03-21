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В Минске состоялась технологическая конференция InTech-2019

22.03.2019 16:22 — Разное | Интерфакс  
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Softline в пятый раз провела технологическую конференцию InTech-2019 "Инновации в технологиях".

В этом году конференция была посвящена ключевым ИТ-трендам ближайших лет, новейшим ИТ-технологиям, наиболее перспективным для развития бизнеса Беларуси.

В Минске состоялась технологическая конференция InTech-2019
"Потребитель стал более требовательным с точки зрения того, что он хочет быстро, качественно, с ограниченным бюджетом. Производителям приходится меняться для того, чтобы делать такие решения, чтобы соответствовать этим требованиям", – отмечает Дмитрий Новиков, технический директор Softline.

О том, что такое цифровая трансформация, какие технологии были наиболее востребованы в 2018 году и что ожидает бизнес в будущем рассказали ведущие эксперты компаний VMware, Huawei, Softline, Infosecurity, БЖД в первой сессии What's next for IT.

Представитель Softline Дмитрий Новиков отметил, что блокчейн и криптовалюта – наиболее хайповые темы на протяжении нескольких лет. Наиболее активно сегодня набирает обороты тема виртуализации.

Артем Гениев, директор по стратегическому консалтингу VMware, рассказал, что облачные вычисления, машинное обучение и искусственный интеллект развиваются и еще долго будут развиваться. "Параллельно с развитием облачных вычислений наблюдается некий обратный тренд по организации инфраструктуры. Если сейчас мы видим облака как предельно консолидированную инфраструктуру, то сейчас, в связи с развитием технологий "Интернета вещей", наблюдается децентрализация инфраструктуры – то, что называется периферийными или туманными вычислениями. Именно эти технологии набирают обороты сегодня", – сказал спикер.

Чжу Тяньсин, заместитель директора Huawei, отметил быстрый рост ИТ-индустрии в Беларуси в последние 5 лет.

На вопрос о том, заменят ли роботы или ИИ людей, и стоит ли этого бояться, эксперты ответили, что человечество регулярно проходит через этап эволюционного технологического развития и со временем все находят свое место.

Вторая часть InTech-2019 была разделена на 3 тематические секции Digital Transformation, Security и Cloud, в которых параллельно велись доклады на соответствующие темы. Big Data, мобильные сервисы, Интернет вещей, Artificial intelligence – основные вопросы секции Digital Transformation. Машинное обучение, облачные сервисы и платформы, аренда бизнес-приложений, а также основные причины для перехода в облако обсуждались в секции Cloud. Комплексная защита сети, защита от направленных атак и защита инфраструктуры – главные темы блока Security.

Сергей Невструев, эксперт CheckPoint, в режиме реального времени показал темп развития атаки, ее предотвращение и последствия – откат всех изменений, очищение реестра и восстановление данных.

Каждый желающий в перерывах смог протестировать новейшие решения и технологии в режиме реального времени на демо-стендах.

"Сейчас, к сожалению, невозможно планировать стратегию развития предприятия на долгий срок и ее системно реализовывать. Мы живем в условиях непредсказуемости. Тот бизнес, который хочет успешно выжить, должен быть конкурентноспособен за счет своего потенциала к быстрому изменению. Непредсказуемость – основной вызов любого предприятия, и не только цифрового", – сказал Артем Гениев, VMware.

В конференции приняли участие более 200 гостей, 22 спикера из Беларуси, России и Украины, а также представители крупных ИТ-компаний Huawei, VMware, Veeam, Лаборатория Касперского, Eset, CheckPoint, НЦЭУ, Fudo Security, CallWay, Ассоциация белорусских банков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Softline в пятый раз провела технологическую конференцию InTech-2019 "Инновации в технологиях". В этом году конференция была посвящена ключевым ИТ-трендам ближайших лет,...
 
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