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Горецкое райпо: падать дальше некуда?

22.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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За два месяца этого года Горецкое райпо недобрало по товарообороту 335 тысяч рублей и опустилось на 16 место из 18 в рейтинге кооператоров Могилевщины. Среднемесячная зарплата работников здесь ниже областной. «Падать дальше некуда», — сказала председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова на отчетно-выборном собрании потребкооперации.

 

Горецкое райпо: падать дальше некуда?
Минувшая пятилетка была для Горецкого райпо непростой — выполнили всего 5 из 9 прогнозных показателей экономического развития.

 

Удастся ли Горецкому райпо вернуть утраченные позиции? Какой у него бизнес-план? Почему кооператоры из соседних районов работают успешнее? Читайте об этом в завтрашнем номере «Горецкого вестника».

 

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  За два месяца этого года Горецкое райпо недобрало по товарообороту 335 тысяч рублей и опустилось на 16 место из 18 в рейтинге кооператоров Могилевщины....
 
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