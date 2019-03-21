|
Горецкое райпо: падать дальше некуда?
22.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
За два месяца этого года Горецкое райпо недобрало по товарообороту 335 тысяч рублей и опустилось на 16 место из 18 в рейтинге кооператоров Могилевщины. Среднемесячная зарплата работников здесь ниже областной. «Падать дальше некуда», — сказала председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова на отчетно-выборном собрании потребкооперации.
Удастся ли Горецкому райпо вернуть утраченные позиции? Какой у него бизнес-план? Почему кооператоры из соседних районов работают успешнее? Читайте об этом в завтрашнем номере «Горецкого вестника».
Газету можно купить в любом киоске «Белсоюзпечати» или
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два месяца этого года Горецкое райпо недобрало по товарообороту 335 тысяч рублей и опустилось на 16 место из 18 в рейтинге кооператоров Могилевщины....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)