Горецкое райпо: падать дальше некуда?

За два месяца этого года Горецкое райпо недобрало по товарообороту 335 тысяч рублей и опустилось на 16 место из 18 в рейтинге кооператоров Могилевщины. Среднемесячная зарплата работников здесь ниже областной. «Падать дальше некуда», — сказала председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова на отчетно-выборном собрании потребкооперации.





Удастся ли Горецкому райпо вернуть утраченные позиции? Какой у него бизнес-план? Почему кооператоры из соседних районов работают успешнее? Читайте об этом в завтрашнем номере «Горецкого вестника».