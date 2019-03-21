Пришло три новых сообщения «за Булгака». Люди готовы выступить в суде





На электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. продолжают приходить сообщения в защиту подсудимого Анатолия Булгака, бывшего завуча Минского областного кадетского училища, которого обвиняют в «незаконной подмене методов воспитания методами физического насилия».

Елена Казакова:

— Здравствуйте! Все эти статьи по поводу А.Г. Булгака вызывают шок! Мы, родители кадетов 11-Б класса выпуска 2016 года, искренне благодарны ему, что он все эти 4 года был рядом с нашими ребятами. Мы, родители, даже знали меньше о наших детях, чем он. Вот некоторые закончили школу, и в сторону её не хотят смотреть, а наши дети на каждые каникулы ездили в училище, причем из разных городов, чтобы пообщаться с ним.

Он вырастил многих будущих офицеров, ведь высшие структуры дают только образование, а настоящая жизненная школа, формирование личности начались именно в годы, проведенные в кадетском училище. Никто из наших ребят еще не пожалел, что закончил кадетское училище. Хотя трудностей хватало, но А.Г. Булгак умеет подбодрить, где-то и наказать за дело, но не битьем - мы не верим в это и верить не собираемся.

Почему в суд не вызывают других кадетов, почему из более 500 человек выпусков за эти годы "плохо" было только 9 "кадетам", а остальным? Когда работал А.Г. Булгак и по городу шли кадеты, это было что-то — все смотрели и удивлялись, какая выправка, какой шаг, какая четкость! На той недели встретила группу сегодняшних "кадет" — ужас... Ведут себя развязно, смеются, идет вместе с ними воспитатель — они даже не реагируют на его замечания. Вот такие "кадеты" Вам нужны, эти ребята будут служить Родине ? Ох, жаль, нет на них Булгака.

Уважаемый А.Г. Булгак! Мы вместе с ВАМИ, Держитесь!

Ольга Давыдова-Лойко:

— Обращаюсь по поводу дела судебного о бывшем замдиректора вашего училища. Знаю,что идёт суд по поводу избиения кадетов в Слуцке, и судят Булгака Анатолия Григорьевича. Я бывшая выпускница Слуцкого медколледжа, окончила его с отличием, имею теперь троих деток, два высших образования,работаю в сфере фармацевтики, делегат 4-го Всебелорусского народного собрания, имею благодарности от Мингорисполкома.

Хочу высказаться в пользу Анатолия Григорьевича, когда за время моей учебы в Слуцком медколледже он занимал должность замдиректора по воспитательной работе. Надо сказать,что его уважали, он был интеллигентным, культурным,порядочным, справедливым человеком - и нас такими же воспитывал. Всегда нам говорил, что мы выбрали самую важную профессию, спасать человеческие жизни, и должны быть достойными как специалистами, так и людьми! Это о многом говорит! Всегда и везде был с нами и знал нас, на вечерах, на картошке, на мероприятиях, приуроченных здоровому образу жизни и прочее.

Всегда решал все вопросы мирно. Никогда не помню и не слышала, чтобы он сквернословил, а тем более уж руки распускал. В колледже я была активисткой, часто была с ним и среди учащихся, и среди педагогического коллектива, он всегда был на высшем уровне. Я просто уверена, что это клевета чистейшей воды, такого быть не могло, не мог человек в возрасте так поменяться в худшую сторону! Прошу опубликовать на вашем сайте, донести до сведения вашего руководства. С подобными письмами уже обратилась на все главные интернет-портала, сайты, газеты Беларуси. Готова выступить в зале суда в качестве свидетеля в защиту Булгака. Проживаю в городе Заславль. Телефон МТС: 7931464.

Игорь Лозко, выпуск 2014 года:

— Не буду писать оды и тому подобное, но хочу, чтобы Анатолий Григорьевич знал: Вы действительно приятный и грамотный прежде всего Человек, а потом уже руководитель! Всегда приятно с Вами видеться и общаться! Анатолий Григорьевич, Лозко с Вами!



Напомним, в защиту Анатолий Булгака на сайте SlutskGorod сперва высказались 10 кадет, а потом родители учащихся и коллеги подсудимого. В общей сложности только на нашем сайте «за Булгака» выразились 20 человек. За десять дней никто не сообщил о фактах физического насилия в отношении кадет. Напомним, в защиту Анатолий Булгака на сайте SlutskGorod сперва10 кадет, а потомподсудимого. В общей сложности только на нашем сайте «за Булгака» выразились 20 человек. За десять дней никто не сообщил о фактах физического насилия в отношении кадет.



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