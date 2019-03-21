Когда начнётся реконструкция трассы Р23 до Солигорска





Четвертая очередь строительства автодороги Р23 «Минск-Микашивичи» с 102 км до 110,7 км завершилась к концу 2018 года.

В июле прошлого года открылось сквозное движение по «слуцкой объездной», в августе дорожники достроили двухуровневую развязку возле сахарного завода. Затем ещё некоторое время велась работа по установке барьерных ограждений, дорожных знаков, благоустройству трассы, и только после этого на новом участке были убраны временные знаки ограничения скорости до 70 км/ч.

Теперь автомобилистов интересует, когда начнётся пятый этап реконструкции. На этот вопрос сайту SlutskGorod ответил главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр» Сергей Степанович Исаков.

— В нынешнем году дальнейшая реконструкция трассы не планируются по причине отсутствия финансирования, — сообщил он. — Возобновление работ стоит в планах на 2020 год, сказать о сроках более точно на данном этапе затруднительно.

Реконструкция трассы Р23 от «бетонки» до Слуцка (74-102 км) началась в 2012 году. Официальное открытие первого участка произошло осенью 2016 года, в 2017 дорожники взялись на сложный участок «слуцкой объездной» с несколькими развязками. На следующем этапе планируется построить четырёхполосную дорогу от поворота на деревню Клепчаны Слуцкого района до Солигорска.



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