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Когда начнётся реконструкция трассы Р23 до Солигорска
22.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Четвертая очередь строительства автодороги Р23 «Минск-Микашивичи» с 102 км до 110,7 км завершилась к концу 2018 года.
В июле прошлого года
Теперь автомобилистов интересует, когда начнётся пятый этап реконструкции. На этот вопрос сайту SlutskGorod ответил главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр» Сергей Степанович Исаков.
— В нынешнем году дальнейшая реконструкция трассы не планируются по причине отсутствия финансирования, — сообщил он. — Возобновление работ стоит в планах на 2020 год, сказать о сроках более точно на данном этапе затруднительно.
Реконструкция трассы Р23 от «бетонки» до Слуцка (74-102 км) началась в 2012 году. Официальное открытие первого участка
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Теперь автомобилистов интересует, когда начнётся пятый этап реконструкции. На этот вопрос сайту SlutskGorod ответил главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр» Сергей...
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