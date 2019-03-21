Искрометный юмор на сцене, безудержный смех в зале!
Шутки в сторону: Клуб Веселый и Находчивых ПРИГЛАШАЕТ!
В субботу, 23 марта в РЦК пройдет районный открытый кубок команд КВН.
Не опаздывайте!
Мы начинаем КВН в 11.00.
Вход свободный!
|
23 марта в РЦК пройдет районный открытый кубок команд КВН
22.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искрометный юмор на сцене, безудержный смех в зале! Шутки в сторону: Клуб Веселый и Находчивых ПРИГЛАШАЕТ! В субботу, 23 марта
|
Свежие газеты
Архив (Разное)