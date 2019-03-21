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Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева
Новости России. По итогам произвольной программы в женском одиночном катании на ЧМ в Сайтаме победительницами стали две ученицы Тутберидзе и одна бывшая ученица Этери. Загитова взяла золото, Турсынбаева завоевала серебро, Медведева выиграла бронзу.
Начало произвольной программы получилось неожиданным. Многие фигуристки падали даже после привычных им элементов, что наводило на мысль о каком-то особенно скользком льде.
Выступление россиянок началось с Софьи Самодуровой. Спортсменка продемонстрировала каскад из тройных флипа и тулупа, далее пошли тройные риттбергер и сальхов, затем каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Последний каскад из двойных акселя, тулупа и риттбергера получился с помаркой.
Поскольку почти все фигуристки, выступавшие до Самодуровой, падали или касались льда, полученные девушкой 138,16 балла позволили ей занять второе промежуточное место с общим баллов 208,58. После выступления всех спортсменок Софья стала восьмой.
Для японки Рики Кихиры домашний ЧМ сложился неудачно. У неё были помарки во время короткой программы, затем она упала на тренировке и повторила падение во время произвольной программы.
Зрители восторженно восприняли её каскад из тройных акселя и тулупа, но затем японка упала. Далее вышла помарка с другим каскадом. Остальная часть выступления прошла гладко, и Кихира получила щедрые 152,59 балла, а в сумме баллов получилось 223,49. До выступления тройки победителей Рика занимала промежуточное первое место, но затем опустилась на четвёртую строчку.
Следом за Кихирой на лёд вышла Евгения Медведева. Россиянка начала с тройного лутца, далее последовал каскад из тройных сальхова и риттбергера. В итоге двукратная серебряная призёрка ОИ не допустила ни одной помарки. Евгения получила 149,57 балла за произвольную программу, общую оценку в 223,80 балла и итоговое третье место.
Через нескольких других участниц пришёл черёд японки Каори Сакамото, которая после
Следом за Каори вышла лидировавшая после короткой программы Алина Загитова. Фигуристка выступила почти идеально, допустив лёгкую помарку на каскаде из тройных лутца и риттбергера. Когда Алина получила 155,42 балла за произвольную, её общий балл стал 237,50, обеспечив ей серьёзный отрыв от оппоненток и итоговое первое место.
Последней на лёд вышла Элизабет Турсынбаева из Казахстана. И впервые в истории взрослого женского одиночного катания спортсменка исполнила четверной сальхов. После этого Элизбет только оставалось не упасть, чтобы уверенно войти в тройку лучших. Турсынбаева немного неудачно приземлилась с двойного акселя, но потеря 0,7 балла была не критична. Несмотря на прекрасный прокат и четверной сальхов, представительница Казахстана получила за произвольную 148,80 балла, меньше, чем упавшая Кихира. Общий балл – 224,75, это второе итоговое место.
На этом выступления завершились. Стоит упомянуть, что во время награждения обнялись Загитова и Медведева, это вызвало бурные овации.
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Новости России. По итогам произвольной программы в женском одиночном катании на ЧМ в Сайтаме победительницами стали две ученицы Тутберидзе и одна бывшая ученица...
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