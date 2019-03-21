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Белоруска Алеся Макрицкая завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов-колясочников
Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов-колясочников в итальянской Пизе белоруска Алеся Макрицкая смогла добыть для команды бронзовую награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В дуэле на шпагах она проиграла всего бал за выход в финал российской спортсменке Виктории Бойковой – 14:15.
В программе 22 марта значатся бои у мужчин-шпажистов. Также оспорят награды и женщины-саблистки.
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Белоруска Алеся Макрицкая завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов-колясочников
Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов-колясочников в итальянской Пизе белоруска Алеся Макрицкая смогла добыть для команды...
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