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60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане

22.03.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Новости Ганы. В Гане столкнулись два автобуса, погибли 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в регионе Боно на востоке страны.

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане

В общей сложности в салонах двух транспортных средств находились около 100 человек. В результате лобового столкновения один из автобусов загорелся. На месте происшествия работают медики и спасатели. Причина ДТП неизвестна.

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане
 
 
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Новости Ганы. В Гане столкнулись два автобуса, погибли 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в регионе Боно на востоке страны. В...
 
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