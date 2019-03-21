В Одесской области изъяли более 250 кг кокаина

Новости Украины. В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 250 кг наркотиков обнаружили при досмотре контейнеров с бананами из Эквадора.

Известно, что опасный груз злоумышленники планировали переправить в страны Европы. Оперативники были заранее осведомлены о готовящемся ввозе запрещенных веществ. В результате морской канал контрабанды из стран Южной Америки был разоблачен и ликвидирован. По делу ведется уголовное расследование.











