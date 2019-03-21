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«Не рассчитывайте, что президент у кого-то заберет, а вам даст». Лукашенко - про помощь государства
Александр Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в 1000 рублей,
При этом он предупредил, что речь идет об устойчивом уровне заработной платы, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение. «По зарплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь Br1 тыс. Потому что вклад Барановичей и вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значителен», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент заверил, что тем, кто объективно попал в сложную ситуацию, будет оказана поддержка. «Если я действительно увижу, что вы в сложную ситуацию попали, мы, конечно же, вам поможем в этом плане. Но если это расхлябанность и непорядок, если кто-то на местах — руководители и коллектив — не шевелится, вы не рассчитывайте, пожалуйста, на то, что президент у кого-то заберет, а вам что-то даст», — предупредил глава государства.
Аналогично поддержка и финансирование будет выделяться на перспективные проекты. «Если вы решили открыть суперпроизводство, которое завтра окупится, и есть у вас проект — хорошо, я готов поддерживать. Предлагайте эти проекты будущего», — заверил он.
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Александр Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в 1000 рублей.
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