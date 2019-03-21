Приятный вечер в кругу близких: сад с беседкой



Функциональным и популярным дополнением садового декора являются, уютные беседки, которые прячут людей от палящих солнечных лучей, защищают от непогоды, становятся идеальным местом для уединения. А можно собраться здесь всей семьей на обед, пригласить друзей и соседей на чай, отдохнуть под щебет птиц.

Сегодня беседки выполняют не только защитную или гостеприимную функцию. Легкие строения создаются как миниатюрные произведения архитектурного искусства. Грамотно разработанная модель павильона станет украшением любого ландшафтного дизайна. А если выдержать постройку в дизайнерской стилистике с домом, то можно добиться эффекта единства архитектурного ансамбля.

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Идеи садовых беседок





Популярными постройками на садовых участках являются деревянные. Из натурального природного материала получается прочная, качественная, долговечная и уютная беседка. Даже самый обыкновенный сруб эстетично смотрится в саду, среди зеленой травы и розовых кустов.

Беседки из дерева возводят двух видов. Открытая модель представляет собой крышу, смонтированную на столбах, ограждение, скамейки и стол. Закрытая беседка — крытый вариант со стенами, дверью, окнами. Первый вариант — летний, второй можно использовать круглый год. Важное условие — не допускать скопления на крыше опавшей листвы, чтобы дерево не портилось.

Беседки из металла прочные и основательные. Здесь можно применить разнообразные стилевые решения, придумать форму постройки. Из труб, профиля и уголка сваривается каркас, который покрывают кровельным материалом. Для декорирования используют художественную ковку и оригинальные осветительные приборы.

Уютная беседка из кирпича или камня одновременно имеет монументальный характер. Этот проект не из дешевых, так как требуется заливка фундамента, возведение стен, настил утепленной крыши. В мини-коттедже часто возводят печи, камины, чтобы отдыхать здесь и зимой.

Популярными стали комбинированные постройки. К примеру, каркас металлический, стены — деревянные, крыша — из поликарбоната. Особенно такой вариант уместен на ограниченных садовых участках.

Легкой и воздушной кажется на первый взгляд стеклянный объект отдыха. На самом деле это крепкая и долговечная постройка с бетонным фундаментом и металлическим каркасом. Павильон может быть самой различной формы. Для остекления применяют металлопластик. Одну стену сооружают из кирпича для устройства мангальной зоны. Стеклянную крышу хорошо укрепляют, чтобы осадки ее не продавили.

Создаем комфортную атмосферу





Уютная беседка, превращенная в райский уголок, оправдает свое название и назначение. Это вполне возможно, если прибегнуть к зеленым насаждениям. Лианы не просто украсят строение, но дадут тень, в которой можно спрятаться жарким днем. А если растения еще и цветущие, тогда можно создать удивительный микроклимат в этом небольшом местечке.

По опорам металлического каркаса будет разрастаться и заплетаться хмель, плющ, вьющаяся роза, жимолость, китайский лимонник. Однако этот экологический проект имеет некоторые недостатки. Зеленая стена слабо защищает от осадков и насекомых, некоторые насаждения плохо переносят холода, долго разрастаются.

Барбекю-зона





В зоне барбекю мангальный комплекс облицовывают специальным сортом кирпича — шамотным. Если помещение закрытое, предусматривают высокий потолок и вытяжку. Постройки из легковоспламеняющихся материалов, печами лучше не оборудовать.

Не лучшим решением будет строительство печи в центре закрытого помещения — дым будет мешать присутствующим. Практичнее вынести ее за пределы постройки, но не далеко, чтобы не покидать компанию надолго. Тогда ваша уютная беседка станет самым любимым и комфортным местом отдыха.

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