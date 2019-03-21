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В швейцарском музее вам могут дать в аренду картину Пикассо, если вы этого достойны

22.03.2019 17:15 — Разное | KYKY  
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Швейцарский Фонд Бейелер разрешил посетителям забрать картину Пикассо домой на один день. Об этом пишет Аrtnet. Но есть условие: сперва желающий должен будет объяснить, почему он этого «заслуживает».

Как говорят организаторы, «если люди не хотят идти к Пикассо, тогда Пикассо должен прийти к людям». Они анонсируют: «Вы всегда хотели, чтобы Пикассо был у вас дома? Но были ограничены маленькой проблемой нехватки нескольких миллионов долларов? Если вы из Швейцарии, вам может повезти. Фонд Байелер в Базеле предлагает одному счастливчику в течение дня пожить с работой Пикассо из его коллекции у себя дома». 

Детали

Фонд объединился со швейцарским «телекоммуникационным гигантом» Swisscom. Он, в свою очередь, – основной спонсор нового шоу Байелера, посвященного жизни и творчеству Пикассо. Предлагаемая картина – «Бюст женщины в шляпе (Дора Маар)». И она действительно стоит «несколько миллионов». Чтобы испытать удачу, нужно назвать вескую причину, почему участник хочет ее получить и достоин этого. И, разумеется, сделать соответствующую публикацию в социальной сети с хештегом #myprivatepicasso. Заявки рассмотрят до 2 апреля, а имя победителя огласят 16 апреля. 



А риски?

Администрация, безусловно, осознает риски, на которые идет. «Ценные культурные артефакты, такие как «Бюст женщины в шляпе» Пабло Пикассо, могут выдавать только музеи с самым высоким уровнем безопасности», – заявил директор Фонда Бейелер Сэм Келлер. В то время как сверхцель – приобщить к искусству как можно больше людей. А чтобы с полотном ничего не случилось, для него разработали специальную цифровую раму – она подключена к сети Swisscom. Рама определяет точное местоположение картины, удаленно измеряет температуру и влажность, регистрирует вибрации во время транспортировки.

 
 
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Швейцарский Фонд Бейелер разрешил посетителям забрать картину Пикассо домой на один день. Об этом пишет Аrtnet. Но есть условие: сперва желающий должен будет...
 
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