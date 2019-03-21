На белорусской криптобирже уже можно купить токены EPAM

«Теперь уникальная возможность инвестировать в успех резидента белорусского ПВТ есть у всех пользователей», — говорится в сообщении биржи.





По состоянию на вечер 21 марта продать акцию EPAM можно было за 172-73 доллара, купить — за 172,95 долларов.







