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На белорусской криптобирже уже можно купить токены EPAM
У зарегистрированных пользователей белорусской криптобиржи появилась возможность купить токены EPAM.
«Теперь уникальная возможность инвестировать в успех резидента белорусского ПВТ есть у всех пользователей», — говорится в сообщении биржи.
По состоянию на вечер 21 марта продать акцию EPAM можно было за 172-73 доллара, купить — за 172,95 долларов.
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У зарегистрированных пользователей белорусской криптобиржи появилась возможность купить токены EPAM.
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