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Владельца модных баров Влада Бриштеля могут отправить в тюрьму на 15 лет
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении совладельца ряда минских модных баров Владислава Бриштеля, ему предъявлено обвинение в сбыте наркотиков, сообщили в СК.
Задержан 32-летний минчанин был в конце октября 2018 года во время одной из закладок по Сморговскому тракту в Минске.
"Центральным РОСК Минска завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего минчанина, который осуществлял закладки особо опасных психотропных веществ в Минске и Минской области", – сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.
Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, по данным следствия, мужчина с целью сбыта приобрел более 78 граммов особо опасного психотропного вещества, хранил и перевозил его, а потом спрятал дозы в тайниках на территории Минска и Минской области.
"Обвиняемый таким образом осуществил более 25 закладок особо опасного психотропного вещества", – сказала Гончарова.
В конце октября 2018 года во время одной из таких закладок в Минске мужчину задержали сотрудники милиции, при задержании он выбросил на землю пакетик с расфасованным веществом, напомнила Гончарова.
При проведении обысков по месту жительства обвиняемого изъяты полимерные пакеты, изолента, а также электронные весы. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок – особо опасное психотропное вещество мефедрон.
Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 328, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала Гончарова. По ее словам, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении совладельца ряда минских модных баров Владислава Бриштеля, ему предъявлено обвинение в сбыте...
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