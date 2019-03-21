Владельца модных баров Влада Бриштеля могут отправить в тюрьму на 15 лет

Задержан 32-летний минчанин был в конце октября 2018 года во время одной из закладок по Сморговскому тракту в Минске.





"Центральным РОСК Минска завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего минчанина, который осуществлял закладки особо опасных психотропных веществ в Минске и Минской области", – сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.





Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, по данным следствия, мужчина с целью сбыта приобрел более 78 граммов особо опасного психотропного вещества, хранил и перевозил его, а потом спрятал дозы в тайниках на территории Минска и Минской области.









"Обвиняемый таким образом осуществил более 25 закладок особо опасного психотропного вещества", – сказала Гончарова.





В конце октября 2018 года во время одной из таких закладок в Минске мужчину задержали сотрудники милиции, при задержании он выбросил на землю пакетик с расфасованным веществом, напомнила Гончарова.





При проведении обысков по месту жительства обвиняемого изъяты полимерные пакеты, изолента, а также электронные весы. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок – особо опасное психотропное вещество мефедрон.





Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 328, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала Гончарова. По ее словам, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.







