Чтобы не показывали протесты: в Казахстане неизвестные мешают снимать и задерживают зарубежных корреспондентов

Всего в Астане и Алма-Ате полиция задержала около 30 человек. В столице большинство задержанных были недовольны решением о переименовании города в Нур-Султан в честь Назарбаева, но в Алма-Ате многие задержанные просто пришли в центр города отметить праздник Новруз.













И в Алма-Ате, и в Астане журналистов, снимавших, как полиция задерживает протестующих, окружили молодые люди, которые мешали освещать аресты. Они загораживали объективы камер журналистов и требовали "не показывать негатив". Именно после их действий полиция в Астане задержала Светлану Глушкову.





Полицейский объяснил задержание журналиста тем, что на Светлану поступило заявление от некой женщины. "Меня задержали. Мне нужен адвокат. Я нахожусь в Сарыаркинском управлении", – успела написать корреспондент в редакционном чате утром перед задержанием.





Спустя три часа Глушкову выпустили из отделения, но потом немедленно снова задержали. По словам корреспондента, полиция попросила остаться ее в отделении, чтобы у них была возможность составить на нее протокол об административном правонарушении.





"Адвокаты говорят, что административный протокол можно составить в любом месте, для этого необязательно удерживать человека. Но они меня удерживают уже пять часов, хотя на самом деле уже все оформили. Не выпускают, и все", - рассказала корреспондентка.





Лишь спустя пять часов Глушкову все-таки выпустили из отделения.





Оператор Настоящего Времени Ганизат Оспанов во время задержания получил травму ноги: у него сильный вывих, растяжение, ему наложили гипс. Сейчас Оспанов находится в больнице.









Накануне у здания астанинской городской администрации задержали около 20 человек, которые пришли выразить свое несогласие с переименованием столицы.





Несколько человек также задержаны в центре Алматы, где отмечают Наурыз – праздник обновления и Новый год по восточному календарю. Задержанные, сообщает корреспондент казахской службы Радио Свобода, говорили о несогласии с инициативой нового президента Казахстана переименовать Астану в Нур-Султан.





Несколько человек задержали в Шымкенте.





Накануне живущий за рубежом оппозиционный политик Мухтар Аблязов призвал своих сторонников 22 марта выйти на акцию.





Как сообщалось ранее, 20 марта парламент Казахстана сразу в двух чтениях проголосовал за переименование Астаны в Нур-Султан. Это было предложение нового президента Касыма-Жомарта Токаева, который вступил в должность 20 марта.





При этом согласно Конституции Казахстана переименование столицы возможно только после одобрения на референдуме.





Это будет уже вторым переименованием города за последние 25 лет (Целиноград был переименован в Акмолу, а Акмола в 1998 году была переименована в Астану).





Касым-Жомарт Токаев стал вторым президентом Казахстана. Он будет исполнять обязанности до окончания выборного срока в 2020 году, после чего состоится новое голосование.





Среди потенциальных кандидатов на пост президента Казахстана эксперты называют дочь Назарбаева Даригу.









Дарига Назарбаева 20 марта была избрана спикером парламента страны. Ее кандидатуру выдвинул новый президент Касым-Жомарт Токаев.





Пост спикера парламента до этого занимал сам Токаев, но после ухода Назарбаева ему по Конституции перешли президентские полномочия.