Танцы, «мишкопад», бесплатная лекция. Куда сходить в Могилеве в эти выходные

А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд, — выбирайте. И обязательно загляните в нашу большую афишу — там тоже много интересного!

23 марта



Фото: hockey.by

Что: хоккей и «мишкопад» Где: Ледовый дворец на улице Гагарина, 1 Когда: 13.00 Стоимость: с мягкой игрушкой вход на матч бесплатный

После матча между хоккейными клубами «Могилев» и «Витебск» пройдет традиционная ежегодная благотворительная акция. Каждый из болельщиков сможет бросить принесенную с собой мягкую игрушку на ледовую площадку и устроить «плюшевый фейерверк». Все собранные игрушки передадут в один из детских домов Могилева. Кроме того, после игры партнеры хоккейного клуба «Могилев» вручат специальные подарки и сувениры воспитанникам «SOS — Детская деревня Могилев».



minsklarpfestival.org

Что: ролевая игра живого действия, или ЛАРП. Тема — наркозависимость Где: Могилевский областной драматический театр, ул. Первомайская, 7 Когда: 13.00 — 16.30 Стоимость: бесплатно, но строго по предварительной регистрации

Ролевая игра живого действия пройдет по пьесе «Бзик» Алексея Макейчика как часть программы 14-го Международного театрального форума «М.@rt.контакт-2019». Игру подготовил Центр белорусской драматургии (Минск) совместно с

образовательным центром «ПОСТ» (Минск), командой форума и Центром городских

инициатив (Могилев).

Ларп (от английского Live action Role-playing game, LARPG) — это искусство на границе игры, сторителлинга и психодрамы. Гейм-мастер моделирует ситуацию, а игроки участвуют в ней в роли персонажей. В ларпе нет зрителей, есть только участники. Игра дает возможность раскрыть свои актерские способности, примерить на себя чужую жизнь, посмотреть на пьесу не только как на потенциальную основу для спектакля, но и подключиться к ней — полностью прожить.

Перед началом игры участники познакомятся с отрывками пьесы «Бзик» белорусского драматурга Алексея Макейчика и пьесы «Секонд Хенд. ТДЖ. Конец света» Максима Досько. Куратор ларпов — Анастасия Василевич, театровед, куратор проектов Центра белорусской драматургии (Минск).

Для участия актерские навыки неважны.



Фото: vk.com/event174663148

Что: танцевальная вечеринка с бачатой, сальсой, кизомбой Где: тайм-кафе «Небо», ул. Ленинская, 7 Когда: 23.00 — 05.00 Стоимость: до 00.00 — 12 рублей, после 00.00 — 15 рублей

Все просто: всех желающих зовут праздновать начало весны танцами. В программе — музыка, зажигательная анимация, танцоры из Могилева и других городов. С собой можно брать угощения.

Дресс-код: after 5, классика и вдохновение цветами.

По всем вопросам можно звонить по тел. (+375 29) 540−26−15.

24 марта



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что: лекция на тему «Современная драматургия: любить или ненавидеть?» Где: книжный магазин «Читайбург», ул. Ленинская, 41 Когда: 17.00 Стоимость: бесплатно. Предварительная регистрация обязательна — тут

Лекцию прочтет Анастасия Василевич — театровед, куратор проектов Центра белорусской драматургии. Речь пойдет о том, как проходило становление «новой драмы», чем живет современная драматургия, в особенности белорусская. А также: почему «маргинальные» пьесы выходят на сцены известных театров, а режиссеры иногда выбирают для постановки текст в одну строчку; бывают ли пьесы без действующих лиц; допустимо ли использовать нецензурную лексику в пьесах; почему «новая драма» так популярна.

Полную афишу Могилева смотри на AFISHA.TUT.BY .