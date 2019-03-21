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Танцы, «мишкопад», бесплатная лекция. Куда сходить в Могилеве в эти выходные
А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд, — выбирайте. И обязательно загляните в нашу
23 марта
После матча между хоккейными клубами «Могилев» и «Витебск» пройдет традиционная ежегодная благотворительная акция. Каждый из болельщиков сможет бросить принесенную с собой мягкую игрушку на ледовую площадку и устроить «плюшевый фейерверк». Все собранные игрушки передадут в один из детских домов Могилева. Кроме того, после игры партнеры хоккейного клуба «Могилев» вручат специальные подарки и сувениры воспитанникам «SOS — Детская деревня Могилев».
Ролевая игра живого действия пройдет по пьесе «Бзик» Алексея Макейчика как часть программы 14-го Международного театрального форума «М.@rt.контакт-2019». Игру подготовил Центр белорусской драматургии (Минск) совместно с
Перед началом игры участники познакомятся с отрывками пьесы «Бзик» белорусского драматурга Алексея Макейчика и пьесы «Секонд Хенд. ТДЖ. Конец света» Максима Досько. Куратор ларпов — Анастасия Василевич, театровед, куратор проектов Центра белорусской драматургии (Минск).
Для участия актерские навыки неважны.
Все просто: всех желающих зовут праздновать начало весны танцами. В программе — музыка, зажигательная анимация, танцоры из Могилева и других городов. С собой можно брать угощения.
Дресс-код: after 5, классика и вдохновение цветами.
По всем вопросам можно звонить по тел. (+375 29) 540−26−15.
24 марта
Лекцию прочтет Анастасия Василевич — театровед, куратор проектов Центра белорусской драматургии. Речь пойдет о том, как проходило становление «новой драмы», чем живет современная драматургия, в особенности белорусская. А также: почему «маргинальные» пьесы выходят на сцены известных театров, а режиссеры иногда выбирают для постановки текст в одну строчку; бывают ли пьесы без действующих лиц; допустимо ли использовать нецензурную лексику в пьесах; почему «новая драма» так популярна.
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Сделали для вас подборку мероприятий, которые пройдут в Могилеве 23 и 24 марта.
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