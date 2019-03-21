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День Воли, ИнвестУикенд и праздник для детей. Куда сходить в Гродно в выходные
В выходные в Гродно можно будет сходить на праздничный концерт, посвященный Дню Воли, выбрать лучшие предпринимательские идеи на гродненском ИнвестУикенде и научиться красиво писать.
Праздничный концерт в День Воли
Гродненский ИнвестУикенд и День эксперта
Мероприятие, которое в эти выходные пройдет в Гродно в 15-й раз, соберет разные категории предпринимателей: от студентов, мечтающих основать собственный бизнес, до директоров успешных компаний и инвесторов. Будут отобраны проекты по трем номинациям, а лучшие идеи организаторы передадут на рассмотрение в Гродненский горисполком. С мастер-классами выступят опытные предприниматели.
Мастер-класс по каллиграфии
Мастер-класс подойдет для новичков. Во время урока каллиграфии присутствующие изучат строение букв и композицию письма. Организаторы обещают, что будет много письма, а в результате каждый из участников создаст свой уникальный интерьерный плакат или открытку.
Большой детский праздник «Город чудес»
В программе — бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, анимационные программы, игровые квесты, мастер-классы и многое другое. Дети разных возрастов найдут себе развлечение по душе: настольный футбол, аэрохоккей, игровые площадки, сухой бассейн, город из лего, тир, аттракционы «Танковый бой» и «Ну, погоди».
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В выходные в Гродно можно будет сходить на праздничный концерт, посвященный Дню Воли, выбрать лучшие предпринимательские идеи на гродненском инвестуикенде и...
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