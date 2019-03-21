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День Воли, ИнвестУикенд и праздник для детей. Куда сходить в Гродно в выходные

22.03.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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В выходные в Гродно можно будет сходить на праздничный концерт, посвященный Дню Воли, выбрать лучшие предпринимательские идеи на гродненском ИнвестУикенде и научиться красиво писать.

Праздничный концерт в День Воли

Где: Коложский парк

Когда: суббота, 23 марта, с 13.00 до 17.00

Сколько: бесплатно

Праздничный митинг, посвященный Дню Воли, пройдет в Коложском парке 23 марта. На концерте выступят группы «Крама», «Дай Дарогу!» и DZIECIUKI, а также Лявон Вольский и Змитер Вайтюшкевич. Гродненские власти дали разрешение на проведение праздничного митинга, посвященного 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. За час до митинга в Коложской церкви пройдет молебен за Беларусь и белорусский народ.


Фото: предоставлено организаторами

Гродненский ИнвестУикенд и День эксперта

Где: факультет экономики и управления ГрГУ им. Я. Купалы,
ул. Гаспадарчая, 23

Когда: суббота, 23 марта, с 9.00 до 16.30

Сколько: нужна регистрация на сайте: fincentr.by

Мероприятие, которое в эти выходные пройдет в Гродно в 15-й раз, соберет разные категории предпринимателей: от студентов, мечтающих основать собственный бизнес, до директоров успешных компаний и инвесторов. Будут отобраны проекты по трем номинациям, а лучшие идеи организаторы передадут на рассмотрение в Гродненский горисполком. С мастер-классами выступят опытные предприниматели.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Мастер-класс по каллиграфии

Где: арт-площадка «У майстра» (ул. Кирова, 8)

Когда: суббота, 23 марта, с 13.00

Сколько: 25 рублей, но нужна предварительная регистрация по телефону: 8(029)291−96−02

Мастер-класс подойдет для новичков. Во время урока каллиграфии присутствующие изучат строение букв и композицию письма. Организаторы обещают, что будет много письма, а в результате каждый из участников создаст свой уникальный интерьерный плакат или открытку.


Большой детский праздник «Город чудес»

Где: стадион «Неман» (ул. Коммунальная, 3)

Когда: суббота, 23 марта, с 10.00 до 15.00

Сколько: детский билет — 15 руб., взрослый — 5 руб.

В программе — бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, анимационные программы, игровые квесты, мастер-классы и многое другое. Дети разных возрастов найдут себе развлечение по душе: настольный футбол, аэрохоккей, игровые площадки, сухой бассейн, город из лего, тир, аттракционы «Танковый бой» и «Ну, погоди».

 
Теги: Гродно
 
 
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