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Недорогое гостеприимство: в Беларуси работают 22 хостела

22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Отправится на выходные в Беларусь и сэкономить на размещении. Хостелы в стране по закону приравниваются к гостиницам, и такая услуга пока не очень развита. Как хозяева посуточного жилья выдерживают конкуренцию с отелями, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко. 

Полина живет в хостеле уже несколько недель. Такой вид размещения путешественница со стажем выбрала не только из-за низкой цены. Говорит, что постоянное соседство людей разных национальностей вдохновляет и помогает в работе копирайтера.

«Меня это дисциплинирует. В тишине работать сложно. Кто занимается этой работой, знает, что очень сложно себя организовать, когда ты пишешь текст и должен все это как-то скомпоновать в один нормальный контент. И, если где-то отвлекают, это даже плюс. Ты акцентируешься и делаешь свою работу», – пояснила турист из России Полина Линник.

В среднем сутки в минском хостеле обойдутся в девять долларов. Выбирает такой ночлег в основном молодежь. Большинство туристов из России. Но в последнее время все чаще стали бронировать места и гости из других стран. 

«Обычно выбираю хостелы. Это дешево. Хостел не такой большой. Но очень чистый», – рассказал турист из Швейцарии Ники.

Этот хостел обычно заполнен наполовину. В летний сезон клиентов больше. Здесь постоянно придумывают новые способы привлечь постояльцев. Особые ожидания у владельцев хостелов от предстоящих Европейских игр. 

«Номера начинают уже бронировать. К Европейским играм мы переделывали одно помещение. Сделали под европейский стиль – слип-боксы», – сказала администратор хостела Марина Лойко.

Для Беларуси хостелы – новый вид размещения. В жилых домах оборудовать такие мини-гостиницы запрещено. Поэтому в Минске их немного – всего пять. Им тяжело конкурировать с отелями, которые построили еще к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. 

«Современные гостиницы две-три звезды предоставляют аналогичный комплекс услуг. Только это будет уровнем выше. И ценовая категория будет не совсем высокая», – сотрудник департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Бринкевич.

Все-таки по расположению хостелы выигрывают у дешевых гостиниц. Практически все они находятся в центре города. Поэтому на недостаток постояльцев здесь не жалуются. 

В России создана согласительная комиссия по закону о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Она будет работать до 29 марта. Создать такую комиссию предложил Совет Федерации, ранее отклонивший закон об ограничении хостелов. 



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Теги: Минск
 
 
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Хостелы в стране по закону приравниваются к гостиницам, и такая услуга пока не очень развита.
 
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