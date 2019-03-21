Недорогое гостеприимство: в Беларуси работают 22 хостела

Отправится на выходные в Беларусь и сэкономить на размещении. Хостелы в стране по закону приравниваются к гостиницам, и такая услуга пока не очень развита. Как хозяева посуточного жилья выдерживают конкуренцию с отелями, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Полина живет в хостеле уже несколько недель. Такой вид размещения путешественница со стажем выбрала не только из-за низкой цены. Говорит, что постоянное соседство людей разных национальностей вдохновляет и помогает в работе копирайтера.

«Меня это дисциплинирует. В тишине работать сложно. Кто занимается этой работой, знает, что очень сложно себя организовать, когда ты пишешь текст и должен все это как-то скомпоновать в один нормальный контент. И, если где-то отвлекают, это даже плюс. Ты акцентируешься и делаешь свою работу», – пояснила турист из России Полина Линник.

В среднем сутки в минском хостеле обойдутся в девять долларов. Выбирает такой ночлег в основном молодежь. Большинство туристов из России. Но в последнее время все чаще стали бронировать места и гости из других стран.

«Обычно выбираю хостелы. Это дешево. Хостел не такой большой. Но очень чистый», – рассказал турист из Швейцарии Ники.



Этот хостел обычно заполнен наполовину. В летний сезон клиентов больше. Здесь постоянно придумывают новые способы привлечь постояльцев. Особые ожидания у владельцев хостелов от предстоящих Европейских игр.

«Номера начинают уже бронировать. К Европейским играм мы переделывали одно помещение. Сделали под европейский стиль – слип-боксы», – сказала администратор хостела Марина Лойко.



Для Беларуси хостелы – новый вид размещения. В жилых домах оборудовать такие мини-гостиницы запрещено. Поэтому в Минске их немного – всего пять. Им тяжело конкурировать с отелями, которые построили еще к чемпионату мира по хоккею в 2014 году.

«Современные гостиницы две-три звезды предоставляют аналогичный комплекс услуг. Только это будет уровнем выше. И ценовая категория будет не совсем высокая», – сотрудник департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Бринкевич.

Все-таки по расположению хостелы выигрывают у дешевых гостиниц. Практически все они находятся в центре города. Поэтому на недостаток постояльцев здесь не жалуются.