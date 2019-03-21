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Ночь в театре, выставка кошек и детская мозгобойня. Куда сходить в Бресте в выходные
А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд, — выбирайте. И обязательно загляните в нашу
Что: Выставка кошек
Где: ДК Профсоюзов
Когда: 23−24 марта с 11.00 до 18.00
В Бресте вновь пройдет выставка кошек. Организаторы обещают посетителям конкурсы, лотерею, костюмированный бал, парад пород и викторины.
Что: Ночь в театре-2019
Где: Брестский академический театр драмы
Когда: 23 марта с 11.00 до 00.00
В Брестском академическом театре драмы пройдет масштабный проект, приуроченный к международному Дню театра.
Программа праздника поделена на три временных блока.
С 11.00 до 15.00 подготовлены спектакли и постановки для детей.
С 19.00 до 20.00 пройдут мастер-классы по сценической речи, движению и мастерству актера.
С 20.00 в баре театра будут петь актеры, в фойе пройдет открытая репетиция, а на малой сцене представят спектакль «Желтый заяц».
Центральным мероприятием праздника станет спектакль «Театр одного зрителя», который представят на Большой сцене в 22.15. Стоимость билетов на детский блок — 5 рублей, на два других — 10 рублей.
Что: Детская мозгобойня
Где: Golden Coffee
Когда: 24 марта с 15.00 до 17.00
В воскресенье в Бресте пройдет первая детская мозгобойня. К участию в интеллектуальном игре приглашаются школьники от 7 до 12 лет. В каждой команде могут быть 5−7 игроков. Победителям, а также призерам с вторым и третьим местами, дадут детского шампанского и грамоты.
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить кошачью выставку, провести «ночь в театре» и принять участие в первой детской мозгобойне.
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