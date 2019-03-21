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Ночь в театре, выставка кошек и детская мозгобойня. Куда сходить в Бресте в выходные

22.03.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд, — выбирайте. И обязательно загляните в нашу большую афишу — там тоже много интересного!


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Выставка кошек

Где: ДК Профсоюзов

Когда: 23−24 марта с 11.00 до 18.00

В Бресте вновь пройдет выставка кошек. Организаторы обещают посетителям конкурсы, лотерею, костюмированный бал, парад пород и викторины.


Что: Ночь в театре-2019

Где: Брестский академический театр драмы

Когда: 23 марта с 11.00 до 00.00

В Брестском академическом театре драмы пройдет масштабный проект, приуроченный к международному Дню театра.

Программа праздника поделена на три временных блока.

С 11.00 до 15.00 подготовлены спектакли и постановки для детей.

С 19.00 до 20.00 пройдут мастер-классы по сценической речи, движению и мастерству актера.

С 20.00 в баре театра будут петь актеры, в фойе пройдет открытая репетиция, а на малой сцене представят спектакль «Желтый заяц».

Центральным мероприятием праздника станет спектакль «Театр одного зрителя», который представят на Большой сцене в 22.15. Стоимость билетов на детский блок — 5 рублей, на два других — 10 рублей.


Что: Детская мозгобойня

Где: Golden Coffee

Когда: 24 марта с 15.00 до 17.00

В воскресенье в Бресте пройдет первая детская мозгобойня. К участию в интеллектуальном игре приглашаются школьники от 7 до 12 лет. В каждой команде могут быть 5−7 игроков. Победителям, а также призерам с вторым и третьим местами, дадут детского шампанского и грамоты.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Стоимость участия — 6 рублей с ребенка.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить кошачью выставку, провести «ночь в театре» и принять участие в первой детской мозгобойне.
 
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