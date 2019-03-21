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Кошки, хороводы или «дебильный» дартс. Куда гомельчанам сходить в выходные

22.03.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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А вот и наш традиционный обзор событий ближайших выходных. Если до сих пор не знаете, как провести этот мартовский уикенд в Гомеле, — выбирайте. И обязательно загляните в нашу большую афишу — там тоже много интересного!

Выставка кошек


Не знаете, кто такие Пикси Боб? Погуглите, удивитесь — и приходите на Международную выставку кошек «Весенний КОТОвернисаж», чтобы увидеть представителей этой редкой породы вживую. Ну и, разумеется, не только их.

Где: ОКЦ, ул. Ланге, 17.

Когда: 23 — 24 марта с 10.00 до 18.00.

Почем: 6 рублей для взрослых, 3 рубля для детей.

Гуканне вясны


Сакавік ужо амаль скончыўся, а за вокнамі кепскае надвор’е? Усе таму, что не паклікалі вясну. Падтрымаць традыцыю запрашае філіял Веткаўскага музея ў Гомлі. У праграме — архаічныя веснавыя спевы разам з фальклорнымі гуртамі; ваджэнне карагодаў ды вясёлыя гульні; частаванне абрадавымі «птушкамі»; распальванне абрадавага вогнішча і спальванне пудзіла Зімы.

Дзе: збор на пляцоўцы каля будынка філіяла Веткаўскага музея (г. Гомель, пл. Леніна, 4, тэрыторыя Гомельскага палацава-паркавага ансамбля).

Калі: 23 сакавіка, 12.00.

Колькі: бясплатна.

Чемпионат АДЧ по дартсу


Нестандартный чемпионат по дартсу организует Ассоциация Дебильных Чемпионатов. В программе праздника запланирован также экзамен на звание «почти главного члена АДЧ».

Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1.

Когда: 24 марта, 16.00.

Почем: 6 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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