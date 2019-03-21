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Действительно ли строится многострадальный «Газпром центр»? Смотрим, что там сейчас происходит
Сегодня директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров
Майоров сказал, что они работают над усилением свайного основания, чтобы основное высотное здание было надежно. В 15.00 в пятницу на объекте действительно есть строители. Визуально — около двух десятков человек. На объект заезжает спецтехника, ведутся сварочные и другие работы. Вот как все это дело выглядит:
Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский».
Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.
Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — Codest International.
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«Газпром трансгаз Беларусь» заявил, что «Газпром Центр» строится. Мы посмотрели, что происходит на площадке?
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