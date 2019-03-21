Действительно ли строится многострадальный «Газпром центр»? Смотрим, что там сейчас происходит

Сегодня директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров заявил , что в данный момент «Газпром Центр» строится и будет сдан в декабре 2020 года. REALTY.TUT.BY посмотрел, что сейчас в действительности происходит на этой многострадальной площадке.





Майоров сказал, что они работают над усилением свайного основания, чтобы основное высотное здание было надежно. В 15.00 в пятницу на объекте действительно есть строители. Визуально — около двух десятков человек. На объект заезжает спецтехника, ведутся сварочные и другие работы. Вот как все это дело выглядит:





























Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский».

Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.

Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — Codest International.