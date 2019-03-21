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Названа официальная причина смерти Юлии Началовой

22.03.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Новости России. 21 марта на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с певицей Началовой. На похоронах была названа настоящая причина смерти артистки.  

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на менеджера Началовой Анну Исаеву, официальная причина смерти Юлии – сепсис, именно это показало вскрытие.  

«Последний герой» Юлия Началова. Болезнь или гнев духов  

Названа официальная причина смерти Юлии Началовой
Фото: instagram.com/isaeva.anya  

Исаева упомянула, что относительно артистки ходит множество слухов, однако врачи уверяют, что дело именно в заражении крови. Более того, медики смогли справиться с первой волной сепсиса, но после второй волны у Началовой остановилось сердце.  

Врач Юлии Началовой назвал её смерть роковой случайностью  

Артистка ушла из жизни 16 марта на 39 году жизни.  

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой  
 
 
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Новости России. 21 марта на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с певицей Началовой. На похоронах была названа настоящая причина смерти артистки.   ...
 
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