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Названа официальная причина смерти Юлии Началовой
Новости России. 21 марта на Троекуровском кладбище
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на менеджера Началовой Анну Исаеву, официальная причина смерти Юлии – сепсис, именно это показало вскрытие.
Исаева упомянула, что относительно артистки ходит множество слухов, однако врачи уверяют, что дело именно в заражении крови. Более того, медики смогли справиться с первой волной сепсиса, но после второй волны у Началовой остановилось сердце.
Артистка ушла из жизни 16 марта на 39 году жизни.
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Новости России. 21 марта на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с певицей Началовой. На похоронах была названа настоящая причина смерти артистки. ...
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