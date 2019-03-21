|
Минтранс откроет железнодорожный переход на польской границе
22.03.2019 17:47 — Разное | Ежедневник
Министерство транспорта и коммуникаций подготовило ноту для направления МИДом в адрес Польши. Документом польская сторона уведомляется о возобновлении движения поездов через погранпереход Высоко-Литовск – Черемха.
Через него не проходили грузовые составы с 1995 года.
На переходе будут выполняться все таможенные операции. Движение открывается в связи с ростом грузопотока в сообщении Восток — Запад — Восток, в том числе в контейнерах в сообщении Китай — Западная Европа — Китай.
Работы по возобновлению движения начались в декабре 2017 года. Движение будет возобновлено после получения соответствующей ноты от польской стороны. Ожидается, что это произойдет во втором квартале.
Грузопоток на переходе Высоко-Литовск – Черемха оценивается в миллион тонн в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство транспорта и коммуникаций подготовило ноту для направления МИДом в адрес Польши. Документом польская сторона уведомляется о возобновлении движения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)