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Минтранс откроет железнодорожный переход на польской границе

22.03.2019 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Минтранс откроет железнодорожный переход на польской границе

Министерство транспорта и коммуникаций подготовило ноту для направления МИДом в адрес Польши. Документом польская сторона уведомляется о возобновлении движения поездов через погранпереход Высоко-Литовск – Черемха.

Через него не проходили грузовые составы с 1995 года.

На переходе будут выполняться все таможенные операции. Движение открывается в связи с ростом грузопотока в сообщении Восток — Запад — Восток, в том числе в контейнерах в сообщении Китай — Западная Европа — Китай.

Работы по возобновлению движения начались в декабре 2017 года. Движение будет возобновлено после получения соответствующей ноты от польской стороны. Ожидается, что это произойдет во втором квартале.

Грузопоток на переходе Высоко-Литовск – Черемха оценивается в миллион тонн в год.

 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций подготовило ноту для направления МИДом в адрес Польши. Документом польская сторона уведомляется о возобновлении движения...
 
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