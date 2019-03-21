Вести Вороновщины

Как среагируем на условную опасность?

С 27 по 29 марта в Вороновском районе пройдут комплексные учения по организации защиты населения и территорий от чрезвыйчайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время и в особый период.

Будут отработаны теоретические и практические вводные. Среди них — реагирование на сложные погодные условия, пожары на социальных и экономически значимых объектах, проведение йодной профилактики, обнаружение подозрительных предметов, оказание помощи при заторах и снежных заносах, развертывание пункта временного размещения пострадавшего населения, аварийное подключение дизельных электростанций и другое.

На учениях будут задействованы аварийные службы, сельскохозяйственные и другие организации района.





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«Рутялес» вернулся с дипломом

20 марта в Минске проходил гала-концерт победителей и призеров V республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» В числе лучших на нем выступили два танцевальных коллектива Вороновщины — образцовый ансамбль танца «Радунские соловейки» и хореографический коллектив Пелясской СШ «Рутялес». Творческий номер пелясских танцоров отмечен дипломом 3-й степени.

С польским акцентом

15 марта на базе Вороновского центра творчества детей и молодежи проводился районный конкурс «Знаток польской орфографии-2019». Своих участников в двух возрастных группах выставили четыре школы района — Заболотский УПК, Дотишская, Беняконская, Радунская средние школы. Старшеклассники соревновались в умении грамотного письма и выполнении орфографических тестов. Самые высокие результаты показали Александра Пышинская из Заболотского УПК и Валентина Матусевич из Дотишской СШ.







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12 и 15 марта школьные команды юношей и девушек 2004-2005 г.р. соревновались в стритболе. Лучше всех выступила команда Вороновской СШ (на снимке с тренером А. Семеняко), на 2-м месте — Заболотский УПК, на 3-м — Конвелишский. Среди девушек в лидерах также Вороновская СШ, второй результат — у команды Заболотского УПК, третий — у Дотишской СШ.

Ольга ВОРОБЬЕВА.