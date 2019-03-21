Погода на выходные и начало недели

Неустойчивая погода с порывистым ветром ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.

В субботу, 23 марта, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью местами по востоку сохранится порывистый ветер. Ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - плюс 6-13, по юго-западу - 14-16 градусов выше нуля.

В воскресенье, 24 марта, очередная система атмосферных фронтов с севера-запада Европы принесет новую порцию влажного воздуха. Ночью и утром на большей части территории, днем в крайних юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 1-7 градусов выше нуля, днем будет от 6 до 12 со знаком плюс.

В понедельник, 25 марта, ночью прогнозируется без существенных осадков, днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от минус 3 до плюс 3, днем - 3-10 градусов тепла.



