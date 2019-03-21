ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на выходные и начало недели

22.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Неустойчивая погода с порывистым ветром ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.

В субботу, 23 марта, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью местами по востоку сохранится порывистый ветер. Ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - плюс 6-13, по юго-западу - 14-16 градусов выше нуля.

В воскресенье, 24 марта, очередная система атмосферных фронтов с севера-запада Европы принесет новую порцию влажного воздуха. Ночью и утром на большей части территории, днем в крайних юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 1-7 градусов выше нуля, днем будет от 6 до 12 со знаком плюс.

В понедельник, 25 марта, ночью прогнозируется без существенных осадков, днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от минус 3 до плюс 3, днем - 3-10 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неустойчивая погода с порывистым ветром ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российское “исследование”: Самое токсичное СМИ — “Белорусский партизан”?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика