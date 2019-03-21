ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебской области осудили маму, дочка которой получила травму после падения с велосипеда в гололед

22.03.2019 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях региональное СМИ сообщило, что в Чашникском районе мать будут судить за травмы 5-летней дочки: они ехали в гололед на велосипеде, а при падении ребенок получил сложный перелом. TUT.BY узнал, к какому выводу пришел суд.


Фото: «Чырвоны прамень»

История такова: 19 декабря женщина везла на багажнике велосипеда дочку. Выезжая с дороги на обочину, которая была покрыта льдом, женщина не справилась с управлением и упала. В результате девочка получила тяжелую травму — сложный перелом бедра.

На мать завели уголовное дело по ч.1 ст. 321 УК за нарушение правил безопасности работы транспорта. За это предусмотрено наказание от штрафа и до двух лет лишения свободы. Следователи поясняли, что своими действиями мать нарушила несколько пунктов ПДД: во-первых, нельзя в гололед ездить на велосипеде, во-вторых, ребенку возрастом до 7 лет нужно специальное сидение.

Как выяснил TUT.BY, 18 марта районный суд принял решение по этому делу. Женщину освободили от уголовной ответственности на основании статьи 86 УК: «Судом принято во внимание, что женщина ранее не судима, совершила преступление, относящееся к категории не представляющих большой общественной опасности, (…) чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении, дала правдивые, признательные показания, положительно характеризуется по месту жительства и работы», — рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Вместе с тем женщина привлечена к административной ответственности — и ей назначен штраф в размере 5 базовых величин (127 рублей и 50 копеек).

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала на мать завели уголовное дело. Но приговор так и не прозвучал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный гаишник Гомельщины рассказал, почему запретили парковаться по ночам на площади Ленина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика