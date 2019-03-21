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В Витебской области осудили маму, дочка которой получила травму после падения с велосипеда в гололед
На днях региональное СМИ сообщило, что в Чашникском районе мать будут судить за травмы 5-летней дочки: они ехали в гололед на велосипеде, а при падении ребенок получил сложный перелом. TUT.BY узнал, к какому выводу пришел суд.
История такова: 19 декабря женщина везла на багажнике велосипеда дочку. Выезжая с дороги на обочину, которая была покрыта льдом, женщина не справилась с управлением и упала. В результате девочка получила тяжелую травму — сложный перелом бедра.
На мать
Как выяснил TUT.BY, 18 марта районный суд принял решение по этому делу. Женщину освободили от уголовной ответственности на основании статьи 86 УК: «Судом принято во внимание, что женщина ранее не судима, совершила преступление, относящееся к категории не представляющих большой общественной опасности, (…) чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении, дала правдивые, признательные показания, положительно характеризуется по месту жительства и работы», —
Вместе с тем женщина привлечена к административной ответственности — и ей назначен штраф в размере 5 базовых величин (127 рублей и 50 копеек).
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В Витебской области осудили маму, дочка которой получила травму после падения с велосипеда в гололед
Сначала на мать завели уголовное дело. Но приговор так и не прозвучал.
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