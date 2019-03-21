В Витебской области осудили маму, дочка которой получила травму после падения с велосипеда в гололед

На днях региональное СМИ сообщило, что в Чашникском районе мать будут судить за травмы 5-летней дочки: они ехали в гололед на велосипеде, а при падении ребенок получил сложный перелом. TUT.BY узнал, к какому выводу пришел суд.



Фото: «Чырвоны прамень»

История такова: 19 декабря женщина везла на багажнике велосипеда дочку. Выезжая с дороги на обочину, которая была покрыта льдом, женщина не справилась с управлением и упала. В результате девочка получила тяжелую травму — сложный перелом бедра.

На мать завели уголовное дело по ч.1 ст. 321 УК за нарушение правил безопасности работы транспорта. За это предусмотрено наказание от штрафа и до двух лет лишения свободы. Следователи поясняли, что своими действиями мать нарушила несколько пунктов ПДД: во-первых, нельзя в гололед ездить на велосипеде, во-вторых, ребенку возрастом до 7 лет нужно специальное сидение.

Как выяснил TUT.BY, 18 марта районный суд принял решение по этому делу. Женщину освободили от уголовной ответственности на основании статьи 86 УК: «Судом принято во внимание, что женщина ранее не судима, совершила преступление, относящееся к категории не представляющих большой общественной опасности, (…) чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении, дала правдивые, признательные показания, положительно характеризуется по месту жительства и работы», — рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Вместе с тем женщина привлечена к административной ответственности — и ей назначен штраф в размере 5 базовых величин (127 рублей и 50 копеек).