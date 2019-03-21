Главный гаишник Гомельщины рассказал, почему запретили парковаться по ночам на площади Ленина

Начальник областной ГАИ Александр Гаркуша во время прямой телефонной линии рассказал, почему запретили парковаться по ночам на площади Ленина в Гомеле.

Напомним , с 18 марта начиная с одиннадцати вечера и до пяти часов утра запрещено парковаться на площади .

По словам Андрея Гаркуши, люди из близлежащих домов жаловались на молодежь, которая собиралась на парковках и шумела. Гомельский горисполком и ГАИ отреагировали на их обращение, сообщает «Правда Гомель».