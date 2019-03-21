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Главный гаишник Гомельщины рассказал, почему запретили парковаться по ночам на площади Ленина

22.03.2019 18:11 — Разное | Tut.by  
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Начальник областной ГАИ Александр Гаркуша во время прямой телефонной линии рассказал, почему запретили парковаться по ночам на площади Ленина в Гомеле.

Напомним, с 18 марта начиная с одиннадцати вечера и до пяти часов утра запрещено парковаться на площади .

По словам Андрея Гаркуши, люди из близлежащих домов жаловались на молодежь, которая собиралась на парковках и шумела. Гомельский горисполком и ГАИ отреагировали на их обращение, сообщает «Правда Гомель».

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, с 18 марта начиная с одиннадцати вечера и до пяти часов утра запрещено парковаться на площади.
 
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