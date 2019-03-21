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Что нам делать в Сербии? (Часть 2)

22.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Продолжаем томить вас в неведении по поводу нашей поездки в Сербию. Еще немного историй, фото и подсказок.

Первое впечатление, говорят, обманчиво. Что ж, в некоторых случаях, определенно, да. Например, когда вас сознательно хотят ввести в заблуждение. Но будет ли справедливым данное утверждение по отношению к чужой стране? Вот вы прилетели куда-то, вышли за территорию аэропорта, вдохнули полной грудью незнакомый воздух, осмотрелись вокруг, и где-то в этом месте начинаются складываться кусочки паззла вашего первого впечатления.

В первую очередь они, естественно, должны иметь какую-то точку отсчета, поэтому рассуждения двигаются приблизительно в таком ключе: а у нас это не так, а вот это — очень даже похоже; люди, вроде бы, отзывчивые, во всяком случае, вот эта девушка у обменника что-то пыталась мне объяснить на ломано английско-сербском. На всякий случай — «Thank you», мало ли, вдруг, действительно пыталась помочь.

Таксисты. Прожженные насквозь философы с большой дороги, фагоциты городских артерий, поглощающие инородные тела прибывших туристов с целью наживы. Нет, с этими в любой точке мира все в порядке, они неизменны, как само время, а, значит, вряд ли могут выступать в качестве адекватного мерила «у них — у нас». Хотя эти были вполне себе ничего, видимо, знание английского языка хромало, поэтому классных историй и вечного недовольства мы не услышали.


Зато мы постепенно начинаем постигать всю пропасть, отделяющую сербский и русский (белорусский) языки.

Я, по своей наивной глупости, надеялся, что смогу, хотя бы с пятого на десятое, понимать, о чем глаголют местные жители. Белорусам в этом плане легче: куда бы мы ни прибыли из условно славянских стран, знание белорусского языка — это гарантировано +10% к пониманию разговорной и письменной речи. В Сербии я потерпел в этом плане оглушительное фиаско — из того, что говорили, я понимал разве что «да» и «нет».

Позже охренительная тайна воды раскрылась: оказывается, тут намешано столько культур и, соответственно, наречий, что даже сами сербы не всегда понимают друг друга. Но узнал я об этом только на третий день пребывания, так что пока — теряюсь в догадках. Благо, английский на бытовом уровне тут знают даже бабульки (не такие бабульки, как у нас) в магазине, поэтому с пониманием проблемы возникают редко.


И — да, русский тоже знают, но исчезающее редко. Все зависит от того — сербу от вас что-то надо или вам от серба. Как не сложно догадаться, в первом случае вероятность того, что вас моментально поймут, возрастает во сто крат. Это совсем не значит, что к русским (в данном случае — русскоговорящим) тут плохо относятся — нет, и позже я вам это докажу. Просто зачем напрягаться, если можно не напрягаться?

Это, кстати, еще одна фишка местного населения, которой мы коснемся не сейчас.

В остальном же, глядя в окно мчащегося по улицам Белграда автомобиля, я слушал первое впечатление моих российских коллег: такое ощущение, что и не уезжали никуда — те же дома, та же архитектура, погода немного нетипична — весна, +26, и все такое — но, если не вдаваться в подробности, можно словиться на мысли, что находишься в каком-нибудь Екабэ.


Гостиница меня приятно удивила. Что бы вы понимали, в Европе (а мы все-таки будем считать Сербию near Europe, что бы там не считали сами сербы) гостиницы — не то же самое, что у нас. У нас вы без проблем найдете целую кучу люксов на любой вкус, цвет и размер кошелька. В Европе предпочтение отдают чему-то более скромному — хостелу, например. Вот один из таких. Дешево и очень сердито, но на переночевать — сойдет.


Для сравнения — вот тот отель, в котором жил я. Это твердые четыре «звезды», расположен он недалеко от центра, в Старом городе (да, в Белграде есть Старый и Новый город, их разделяет река Сава), и, понятное дело, тут вам придется основательно покопаться в кошельке. Можно даже сказать, распотрошить его, зависит все от вашего уровня дохода. Поэтому сербов я тут, конечно, видел, но не то, чтобы очень много.






Ну да ладно, это все — пыль, хотя, стоит отметить, пыль весьма приятная, с хорошо знакомым привкусом ЧСВ. Лучше пойдем смотреть город.

Старый Белград кому-то из моих коллег весьма напомнил Одессу: узкие улочки, крутые лестницы, постоянные спуски и подъемы. Я не бывал в городе каштанов и куплетистов, поэтому мне Белград напомнил Гагра — те же уступы, на которых расположен город, та же разруха, которая осталась с ТЕХ САМЫХ времен, которую местные, словно в назидание, не торопятся даже косметически как-то прикрыть.












На самом деле, объясняется все более прагматично: просто в некоторых из зданий люди по-прежнему снимают офисы, поэтому их пока не трогают. А так — к 2025 году город планируют изменить до неузнаваемости, в центре кипит большая стройка, план реконструкции с большим интерактивным экраном можно лицезреть в местном музее, макет в какую-то там часть натуральной величины тоже присутствует. Осталось только средства на все это найти.

Фотографировать на «профессиональную камеру», как выразились сотрудники, не разрешается, а на телефон — всегда пожалуйста. Если я не поленился, обязательно сброшу, а если не сбросил, значит, решил не напрягаться там, где можно не напрягаться. Сербия, знаете ли, с кем поведешься…







А еще — прилетаешь такой другую страну, выходишь прогуляться, а тут тебе прямо в лоб. Немного обескураживает, конечно. Под словом «обескураживает» я подразумеваю, что мы валялись от хохота где-то тут, под этим самым знаком.


Или вот еще для любителей лингвистических загадок. В подтверждение, так сказать, наличия той самой вышеупомянутой пропасти в языках. Догадаться можно, но все совсем не очевидно. Напишите в комментариях свои потуги.


Очень бросилось в глаза невероятное количество граффити в городе. Сложной найти здание, не тронутое уличными художниками. Это и теги (подписи), и полноценные композиции, и какие-то непонятные послания. Причем, как и в случае с эхом войны, никто не собирается ничего скрывать, закрашивать или как-то реагировать. Наоборот, это стало своеобразной фичей города, даже книжку в сувенирной лавке нашел по этому поводу.






Или вот такая странная инсталляция. Я так и не понял, живет тут кто-то или это просто какой-то странный вид искусства, а чтобы объяснить, рядом никого не было. Очень странное местечко, ночью тут было бы, наверное, вообще огненно.



В общем, что-то я увлекся. Более подробно с Сербией и, в частности, с Белградом мы с вами познакомимся в третьей части моего дорожного опуса. Там и гид будет, и конкретики больше добавится. Напоследок традиционно оставляем жирную (жирнее уже некуда) подсказку в надежде, что хоть кто-нибудь ответит на вопрос — что нам делать в Сербии? Ответов, как обычно, ждем в комментариях под этой новостью в нашей группе «ВК».


 
Теги: Новости
 
 
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Продолжаем томить вас в неведении по поводу нашей поездки в Сербию. Еще немного историй, фото и подсказок.
 
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