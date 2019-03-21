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На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

22.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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На территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в прошедший четверг вновь высаживали деревья. Это уже вторая волна добровольного вовлечения сотрудников учреждения в общегородскую экологическую акцию "1000 деревьев к 1000-летию Бреста". Более 150 молодых елочек и сосен прописались на гребном канале на радость посетителям.

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

Эта самая масштабная экологическая акция за всю историю существования спортивного комплекса. И на этом администрация гребного канала не намерена останавливаться, уже в ближайшее время, как сообщил директор центра Павел Денисюк, к еловым новоселам присоединятся пирамидальные дубки.

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

В посадке деревьев на Брестском гребном канале в поддержку городской акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста" принял участие достаточно известный в нашем городе театральный деятель, умудренный опытом педагог, режиссер - постановщик, замечательный исполнитель Владимир Николаевич Ящук.

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

 
Теги: Брест
 
 
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