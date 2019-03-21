На гребном канале вновь сажали деревья, более 150 саженцев

На территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в прошедший четверг вновь высаживали деревья. Это уже вторая волна добровольного вовлечения сотрудников учреждения в общегородскую экологическую акцию "1000 деревьев к 1000-летию Бреста". Более 150 молодых елочек и сосен прописались на гребном канале на радость посетителям.





Эта самая масштабная экологическая акция за всю историю существования спортивного комплекса. И на этом администрация гребного канала не намерена останавливаться, уже в ближайшее время, как сообщил директор центра Павел Денисюк, к еловым новоселам присоединятся пирамидальные дубки.

















В посадке деревьев на Брестском гребном канале в поддержку городской акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста" принял участие достаточно известный в нашем городе театральный деятель, умудренный опытом педагог, режиссер - постановщик, замечательный исполнитель Владимир Николаевич Ящук.











































